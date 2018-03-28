В вологодском суде обсудили дачу экс-заместителя губернатора

Сегодня были допрошены два свидетеля — механик строительной компании «Вектор» Андрей Аверьянов и начальник отдела снабжения Евгений Шелков. «Вектор» — генеральный подрядчик по строительству комбинатов «Вологодской ягоды».

За что судят?

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Вологодской области было возбуждено в марте 2017 года. Следствие сообщает, что в период с 2012 по 2016 годы Николай Гуслинский способствовал местному предприятию «Вологодская ягода» в получении займов на общую сумму более 270 млн рублей. В эту сумму входили и субсидии.

Сегодняшнее слушание

Также частью этой масштабной взятки стало незаконное оказание Гуслинскому услуг в плане имущества. Это касается финансирования строительства его одноэтажной дачи в деревне Жилвачево Вытегорского района, зарегистрированной на родственницу. Объем инвестиций в этот проект превысил 8,8 млн рублей. Кроме того, на участке был построен гараж стоимостью 310 тысяч.

Кто строил?

На участке, где построена дача, раньше стояли старые постройки: деревянный дом и баня. Строительство нового загородного дома началось после расчистки участка. Этим занялся товарищ Аверьянов, механик «Вектора», а по совместительству индивидуальный предприниматель и владелец пилорамы в Устье. Как выяснилось, у него имеется судимость, связанная с документами по сельхозсубсидиям. Мужчина нанял работников, и за несколько месяцев бригада разобрала ветхие постройки, чтобы построить новый дом.

Часть отходов была вывезена на свалку, а другая часть — отдана соседу на дрова. После расчистки участка территорию подсыпали щебнем и ПГС, чтобы поднять его и осушить.

После этого Аверьянов начал строить забор и дровяник, но на этом его миссия была окончена — он поругался со своим непосредственным начальником — неким Зыковым, директором «Вектора».

Аверьянов остался в минусе, ему не оплатили 30 кубометров пиломатериалов, которые он привез на участок со своего предприятия. Память Аверьянова оказалась слишком слабой, и он практически не запомнил сумм, выплаченных Зыковым.

Однако Аверьянов вспомнил, что лично видел на стройке Гуслинского и Петухова, директора «Вологодской ягоды». Но лично подсудимый или его родственники ему ничего не платили, все денежные потоки контролировал Зыков.

Далее за дело взялся товарищ Шелков, подчиненный Зыкова. Под его руководством был построено само здание скандальной дачи.

Что представляет собой дом Гуслинского?

Дача подсудимого — одноэтажный деревянный каркасный дом. Фасад отделан блокхаусом, а кровля покрыта металлочерепицей. Перед домом уложена брусчатка, а на территории располагается гараж на две машины.

При строительстве было выявлено множество недочетов: забор покосился, блокхаус рассохся, крыша потекла из-за ошибок при стропиловке. Никто из строителей не взял на себя ответственность за некачественно выполненные работы.

Сюрприз

Оба свидетеля на момент начала сотрудничества с Зыковым не имели понятия, что им предстоит строить дом для заместителя губернатора. Аверьянов сообщил, что узнал о личности заказчика из местных СМИ, а Шелков — от жителей деревни. По их словам, Гуслинский не участвовал в оплате работ. Самого экс-чиновника на стройке видел Аверьянов, а Шелков контактировал с его родственниками, от которых денег не получал.

В ходе заседания обвинение обратило внимание на смету проекта, подготовленную Шелковым, на сумму около 7 миллионов рублей. В этом документе учитывались общие расходы по строительству, включая перфораторы, лопаты и командировочные. Следствию эту смету предоставил последующий подрядчик, занимающийся строительством.

Добавим, в настоящее время Николай Гуслинский находится под домашним арестом. В случае обвинительного приговора ему грозит штраф от 3 до 5 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от 3 до 5 лет, или в размере от 80— до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать должности на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Николай Гуслинский пообещал порталу Gorodvo.ru прокомментировать ситуацию после вынесения приговора, который будет оглашен в течение ближайших недель.