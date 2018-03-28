Мощность энергоблока № 2 на Курской АЭС снизят на 50% для подготовки к проведению ремонта

КУРСК , 28 марта. / ТАСС /. Четвертый турбогенератор Курской АЭС отключат от сети в рамках проведения ремонта второго энергоблока станции. Мощность энергоблока при этом снизится наполовину, сообщили в среду в пресс-службе атомной электростанции.

"29 марта в рамках подготовки к плановому текущему ремонту энергоблока № 2 один из турбогенераторов энергоблока (ТГ-4) будет отключен от сети. Соответственно, мощность энергоблока № 2 будет снижена на 50%", — сказали в пресс-службе Курской АЭС. Отмечается, что ремонт запланировали в соответствии с годовым графиком.

На сегодняшний день на Курской АЭС функционируют энергоблоки № 2, 3, 4. Все они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №1 находится на капитальном ремонте с 2 января этого года.