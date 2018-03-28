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Корчак обвинила Гройсмана в блокировании антикоррупционной реформы
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Корчак обвинила Гройсмана в блокировании антикоррупционной реформы 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Такое заявление сделала уже экс-руководитель НАПК Наталья Корчак на брифинге перед журналистами сразу после заседания НАПК, где следующим руководителем избран Александр Мангул.
«Кабинет Министров не представляет стратегию антикоррупционной реформы на законодательный уровень. Задайте этот вопрос премьер-министру, почему он не рассматривает и не вносит в парламент законопроект, подготовленный НАПК №7276, который позволит агентству получить доступ к базам данных Министерства юстиции. Законопроект с осени прошлого года не проголосован», — сказала Корчак.
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