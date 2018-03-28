УрФО: Всеобщая Скорбь, неожиданная труба и хаски

Очередная информационная бомба обрушилась на блогосферу УрФО, словно разорвав на кусочки все остальные новости и не оставив от них и следа. Пораженные произошедшим в Кемерово , блогеры делились своими переживаниями по этому поводу. Редакция Уральского меридиана выражает соболезнования семьям пострадавших в этой страшной трагедии. Берегите себя и своих близких, дорогие читатели!

В эти дни житель Челябинска vlad1_74 попытался разобраться в глубинных причинах произошедшего: «Этот пожар и трагедия — это вовсе не случайность. Не зря даже Путин сорвался и приехал на разборки, он видимо больше почувствовал на интуитивном уровне, чем осознал, что это некий сигнал в широком смысле для судьбы страны. По-моему, на Вести ФМ озвучили, что в игровой комнате подожгли поролон подростки. Странно, но эту тему никто больше не затрагивает, а именно она и является ключом к разгадке этой трагедии. Почему я обозначил, что причина трагедии носит концептуальный характер. Попробую это объяснить. У нас в стране нет не только концепции развития, но даже запрещена идеология на законодательном уровне. По умолчанию она есть, это идеология потребления, неограниченного ничем, кроме финансовой составляющей. Это сделано потому, что это атрибут суверенной власти любой страны. Если нет этих составляющих, то смело можно говорить, что страной управляют извне. Отсутствие концептуальной и идеологической власти, как раз и приводит к таким пожарам и грозит ещё большим катастрофам, например на атомных станциях или на других особо опасных объектах. Не буду „тянуть кота за хвост“, скажу, что я имею в виду. Концепция развития или идеология автоматически предполагает воспитание человека в этом направлении. И вообще сам процесс воспитания, который должен не сваливаться на неграмотных в педагогическом плане родителей, а вестись, начиная с садика и в обязательном порядке во всех учебных заведениях, включая ВУЗы. Одни голые знания не дают чувство ответственности, сопричастности к своему порученному делу и к другим людям. Без воспитания не формируется ответственность за будущую жизнь не только свою, но и других людей, а также своего города, области и государства. Именно из-за отсутствия этих качеств, произошла трагедия в Кемерово. Подростки подожгли поролон, а это не дети 5-ти летние, нет, они вполне сознательные существа. Отсутствие должного воспитания и не осознания последствий (их этому никто не учил) — вот то, что толкнуло их „пошалить“. Далее мы видим вопиющую безалаберность целого ряда сотрудников, начиная с контролирующих органов, кончая охранниками ТРЦ. Я хочу всех спросить — на атомных станциях, думаете, работают люди из другого теста или в космической отрасли? Да, там люди получше, но мы же видим, что общий уровень падает в образовании, значит однозначно это упадёт и там, и к чему мы тогда придём и кто, в конечном счете, за это всё отвечает, если не президент. Рыба гниёт с головы — это народная мудрость неоспорима. Наличие концептуальной и идеологической власти — это прямая прерогатива президента, или кто-то будет спорить на этот счёт?»

Блогер из Екатеринбурга zergulio ( Сергей Колясников ) на днях написал о визите президента в Кемерово и его мнении о произошедшем: «В числе причин пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре „Зимняя вишня“ могли быть преступная халатность и разгильдяйство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время проходящего в Кемерово совещания, посвященного ликвидации последствий ЧП. „Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства“, — сказал глава государства. Президент поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. „Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут“, — заявил Владимир Путин. Пожар в кемеровском ТРЦ начался в воскресенье, тушили его 19 часов. Жертвами случившегося стали 64 человека, еще 52 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию». Сам блогер так прокомментировал новость: «Коррупцию в числе причин забыли, Владимир Владимирович, хоть и сказали о справках за деньги. Построенный в 2013 году с немыслимым количеством нарушений торговый центр, переделанный из фабрики, на котором не было ни одной проверки пожарной безопасности (по словам главного инспектора области), и проверка была если смотреть по базе данных. И мы знаем, что это была за проверка. И ответственный за пожарную безопасность — повар. И липовый готовый на все номинальный директор. И охрана без каких либо лицензий и навыков. И не пропускавшие спасавшихся людей охранники. И охранник, отключивший пожарную сигнализацию. И неработающая система пожаротушения И запертые двери кинозалов. И запертые эвакуационные выходы. И огромный торговый центр с коммерческими площадями в 23 тысячи квадратов, числящийся как малый бизнес. Цена всему этому — 64 жизни, большинство из которых детские».

Этот же блогер продолжил свои рассуждения на тему ответственности за произошедшее: «Выводы из трагедии в Кемерово должны делать не чиновники и даже не Путин. Выводы должны делать мы. Скинули мне ссылку на мой же пост 2016 года: „Пенопластовый Екатеринбург. Возьми себе кусочек города на память“, фото как раз оттуда. „Центр города, Пассаж. Поскольку я не строитель, то не знаю, хорошо это или плохо. Зато теперь любой турист может взять с собой кусочек центра Екатеринбурга на память“. Теперь, после Кемерово, знаю. Примечательно, что в Кемерово липовая проверка пожарной безопасности в торговом центре была в 2016 году. И пост тоже от 2016 года. Этот пост — он не про торговый центр. Потому что люди пишут, что есть самозатухающий пенопласт. Надеюсь, здесь именно такой. Этот пост о том, что чтобы нас думать заставить, смотреть вокруг, нужны детские жизни. Может надо уже себя уважать начать? Пересмотреть отношение к происходящему вокруг? Принципиально не ходить в торговые центры „У Ашота“, переделанные из свинарников и засылающие каждый месяц бакшиш проверяющим? Не совать взятку гаишнику , который в следующий раз отпустит пьяного, который собьет ребенка? По-настоящему презирать коррупцию, которая, как выяснилось, убивает двух, трех, пятилетних детей, которые только начали ходить, жить смотреть на мир своими глазенками? Глазенками, которые побелели от жара у запертых дверей кинозалов в Кемерово? Может быть когда люди, даже наши друзья, перестанут рассказывать как они „отатили тут 5% от проекта, живем“, опасаясь получить удар в рыло, может тогда что-то изменится в стране? Мы должны начать с себя. С общественного осуждения навязанной нам идеологии и приоритета потребительства и бабла. Может тогда нас и чиновники начнут уважать, даже такие как Тулеев, не приехавший на место трагедии, открыто врущий Путину: Тулеев докладывает Путину о вышедших на площадь людях: „Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотёры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы“. Какие бузотеры, там родственники погибших, там отец, который потерял жену и троих детей в торговом центре, принадлежащем олигарху, которого ты крышевал годами. Бузотеры? До какой степени надо оскотиниться, чтобы такое сказать. „Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории“. Не перед людьми извиняется, перед Путиным. Он даже не понял, почему такой шум, почему нельзя просто взять и закопать этих детей и дальше спокойно воровать. Кемерово должно стать точкой перелома. Перелома нашего отношения к жизни, тупого равнодушия, потребительства, зашоренности».

mira_the_red из Ханты-Мансийска рассказала, почему нет предела человеческому бесстыдству: «Я специально ничего не писала о трагедии в Кемерово, чтобы немного успела стихнуть всеобщая истерика в СМИ и интернетах. Как и полагается в подобном случае, фейки и вбросы множились в геометрической прогресии. Разумеется, виноват во всем оказался Личнопутин, который перерезал провода сигнализации, запер на ключ кинозал и поджег ТРЦ. Обеспокоенные блогеры тут же стали требовать линчевать все правительство, ну или на худой конец за каким-то лядом отправить его в отставку. А что решит отставка, когда дрючить надо тех, кто осуществлял приемку здания и проводил регулярные проверки? И эффективного собственника не мешало бы высушить. Ну а теперь о фейках. В сети распространялась информация, что злобное ФСБ умалчивает о тысячах погибших, а всех, кто хоть что-то видел, сразу расстреливает. Виноват в этих гнилых вбросах орел с фотографии наверху. Кто это такой? Это украинский блогер и пранкер Евгений Вольнов , который обзванивал кемеровские морги, сообщая о 300 погибших. Дальше это понесли СМИ обоих небратских народов, выдавая инфу, что все морги переполнены, а число погибших перевалило за 1000 человек. На чем основаны эти цифры? На желании задней левой пятки и умозаключениях по поводу количества мест в кинозале. Ни фактов, ни доказательств — только собственные сочинения на заданную тему. К чему все это приводит? К нагнетанию истерии в обществе. Журнашл**ам-то плевать, они ради сенсационного репортажа собственную мать заживо сожгут на площади при всем честнОм народе. А вот эффект от их брехни ровно один — у людей отключается мышление, и они начинают творить лютую херню. А самое мерзкое, что мразь типа Евгеши Вольнова пиарится на трагедии людей, чьих близких уже не вернуть».

Житель Первоуральска gusev_a_v (Анатолий Гусев) поделился репортажем с несанкционированного траурного митинга: «Сегодня молодые первоуральцы в 18.00 собрались у памятника В. И. Ленину на центральной площади города на несанкционированный траурный митинг по погибшим в Кемерово. Как небольшое число участников (было чуть более 40 человек), так и их молодой возраст объясняются тем, что прийти на площадь молодые люди договаривались через социальные сети. Сами, как сумели, написали: „Кемерово! Первоуральск скорбит вместе с вами!“ Принесли цветы, игрушки (в Кемерово в пожаре погибло много детей), свечки… Местные журналисты спросили и меня в том смысле, что кто виноват и будет ли этому конец? Я наговорил много, но центральная мысль такая: „Главный виновник произошедшего — олигархический капитализм!“ Конечно, следователи найдут „стрелочника“: директора, сторожа и т.п. Но главный убийца — система, при которой барыши важней всякой жизни. Это мои мысли. Что думали молодые люди, собравшиеся на митинг — не знаю. Не спрашивал. Но тот факт что они пришли прямо свидетельствует о том, что и у них душа болит. Местные депутаты и чиновники мероприятие проигнорировали».

Екатеринбурженка otevalm (Людмила Отева) рассказала о своем страхе за близких людей: «Когда я была совсем крохой, ночью в нашей пятиэтажке начался пожар. Очаг находился в подвале и дым быстро начал распространяться по вентиляционной шахте. Пожарный расчет прибыл мгновенно, все потушили, но этот страх оставался со мной долгие годы… Теперь во мне прочно поселился другой страх. Страх за моих детей и внучек. Опасность подстерегает их на каждом шагу — на дороге, в школе, в кинотеатре, в развлекательном центре… Везде! Хорошо, что в эти дни со мной находятся мои девочки, обнимаю их и молю Бога, чтобы хранил их от беды».

Отвлечемся от этой грустной темы. Екатеринбуржец kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) на днях поделился «зарисовкой» из будничной жизни детской больницы: «В 15 детской больнице на Эльмаше в Екатеринбурге. Обычный приемный день. Коридор забит спорящими людьми, которые все не могут решить, кому же из них первому идти на приём. Все пеленальные столы завалены верхней одеждой. Мамочки в одной руке держат малышей, в другой куртки и пальто. Дети ревут, гардероб не работает. „Некому работать“ — заявляет мне сотрудница этого больницы. Когда у нас в России будут нормально работать больницы? Именно такой картиной поделился житель Екатеринбурга Антон Захаров . Порядки! Где они — порядки? Подобное происходит во-многих больницах нашей необъятной. К сожалению, это реальность наших дней. Недавно я рассказывал про ужас, который творится в Березовской детской больнице. Понимаю, что вопрос риторический, но когда будет порядок в нашей стране? Сколько можно терпеть такое?»

«Дело — труба!» — заявляет челябинец vedmed1969, говоря теперь уже об обстановке на российских дорогах. Мужчина на днях лицезрел довольно интересную картину, о чем и написал: «Поехал в Ленинский в автомагазин, а там ещё пару адресов посетил и обратно на Копейском шоссе встал внезапно в пробку, что вообще там нехарактерно. Как и оказалось, причина — ДТП. Но какое! Ничего себе, да? Едешь ты такой спокойно, и вдруг прилетает эдакое. Хорошо, если сзади никто не сидел (говорят, всё обошлось)».

Вернемся к реалиям прошлой недели. Тогда главной новостью был снос телебашни в Екатеринбурге. Осколки той «новостной гранаты» были видны и на этой неделе. Так, екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич) рассказал об интересной находке на одном из сайтов: «В Екатеринбурге предприимчивые граждане начали торговать кусками взорванной телебашни. Один из продавцов разместил свое объявление на сайте Avito.ru, и просит за кусок бетона 5 000 рублей. Без торга! „Подробнее о том, как я его искал, и все рассказы этого осколка, маленькой части огромной истории телебашни, я вежливо расскажу покупателю. Фото и видео прилагается. “ — пишет предприимчивый продавец! Объявление посмотрело уже более 1000 человек, но неизвестно, согласился ли кто-нибудь приобрести на память кусок бетона. Между тем, желающие забрать с собой останки башни, делают это свободно и без препятствий охраны».

И напоследок, о приятном. Жительница Сургута galina_rm рассказала, как побывала на соревнованиях по ездовому спорту: «Соревнования по ездовому спорту в Сургуте прошли 24 и 25 марта, организатором этих соревнования стала федерация ездового спорта Югры . В этом году эти соревнования впервые стали официальными. Конечно, я не могла пропустить эти соревнования. Вчера поехали с утра пораньше на лыжную базу „Олимпия“, что находится за городом. Погода менялась весь день, с утра был мороз, но стоило выйти солнцу и дороги заблестели от растаявшего снега. Но тем не менее и снежок шел и солнце пряталось в тучах, а в конце дня и небо заголубело! Приехали довольно рано, хотя и было заявлено, что соревнования с 9.00 до 15.00, все началось в 11.30. Пока шла регистрация участников, прогулялись по окрестностям лыжной базы. Прекрасное место для зимнего отдыха. Есть кафе, где можно позавтракать, пообедать и поужинать и просто выпить кофе или что покрепче в баре. В заездах приняли участие 30 человек и 70 собак разных пород, в основном хаски, насколько могу судить я по внешнему виду, из Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийска, Тюменской области и даже Каменска Уральского . В соревнованиях могли участвовать собаки любых пород, ну, конечно, кроме карликовых пород. „Три, пять и десять километров для разной категории участников. На протяжении всего пути перепады высот: подъемы и спуски, поэтому ни собакам, ни спортсменам скучать не пришлось. Однако организаторы отмечают, что в первую очередь дистанция должна быть безопасной. „Для этого должны быть установлены знаки, по которым спортсмены будут ориентироваться на трассе, предусмотренные правилами ездового спорта. Знаков очень много, порядка 60. Некоторые места перегораживали сетками, чтобы гонщики не запутались“, — пояснил организатор соревнований Андрей Панфилов . Забеги начались в 12.00 часов. Пошла просто фотографировать собак, которые в ожидании соревнований вели себя абсолютно по разному, кто-то сидел спокойно, кто-то суетился от нетерпения, кто-то рыл ямки. Собаки, как и люди, все имеют свой характер“!

Приятного чтения — и уверенности в завтрашнем дне!