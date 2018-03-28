Мастер-класс от российского посла: как распознать «шпионистого» двойного агента

Шон Спайсер (Sean Spicer), снимайте с себя полномочия. У нас появился новый принц пиара, и он прямо здесь, в российском посольстве в Канберре

Лысый, экспрессивный, с по-советски красным лицом российский посол в Австралии Григорий Логвинов преподал журналистам часовой урок истории на тему холодной войны и отношений России с Западом, резко маневрируя между наглым отрицанием и диким искажением фактов.

Не было никаких доказательств, что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского шпиона в Великобритании , настаивал Логвинов, так же как нет никаких доказательств, что Россия сбила MH17 над Украиной . Он отрицал, что высланные австралийским правительством российские дипломаты, были, на самом деле, шпионами, и высмеял серию фотографий в журнале «Австралиец» (The Australian), демонстрироваших их деятельность в посольстве.

Один из тех, кто был там изображен, выглядел «очень шпионисто», признал Логвинов, но, на самом деле, это был просто посольский шофер. «Перед вами три женщины, тоже весьма шпионистого вида, — рассказал он. — Одна из них — наш главный бухгалтер, вторая — жена повара нашего посольства, а третья — не помню, кто такая».

Когда, казалось, что нет никаких вопросов, на которые бы Логвинов отказался отвечать — пусть и сваливаясь в кремлевский агитпроп — пресс-конференция превратилась в игру, где каждый пытался превзойти другого. Сколько шпионов в российском посольстве? Кто они? Какого рода шпионажем занимается здесь Россия?

«Вы знаете, как глупо звучит ваше утверждение, будто в Австралии нет российских шпионов?» — спросил один журналист, поднимая планку. «Нет, глупым мне это не кажется, потому что я знаю, о чем говорю», — парировал Логвинов.

Если сценарий такого диалога был написан в Москве, то представление получило новую жизнь в этой австралийской постановке, так как Логвинова бросало от Горбачева до аннексии Крыма и вмешательства НАТО в войну в Косово.

Его можно было бы сравнить с некоторыми великими историческими пропагандистами, например, с бывшим министром информации Мухаммедом Саидом аль-Саххафом (известным также как «Багдадский Боб» или «Комик Али»), отрицавшим, что в Багдаде были американские танки, даже когда они вошли в город и были прямо у него за спиной.

«Я ни разу не слышал, чтобы кого-то отравили в России, — убеждал нас Логвинов, удобно забывая о Распутине. — Разве что едой травились».

Несмотря на то, что отведенный на пресс-конференцию час подходил к концу, Логвинов не сбавлял скорость. Казалось, что процесс так и будет продолжаться до шестичасовых новостей, а журналисты продолжат задавать философские вопросы широчайшего спектра об этичности смертной казни и о том, представляет ли терроризм большую опасность, чем война.

Их собеседник, казалось, наслаждался этим вниманием, и, по меньшей мере, один репортер отметил, что такую откровенную беседу в прямом эфире на двух национальных телеканалах невозможно было бы представить в его родной стране.

В какой-то момент Логвинов внезапно пришел в себя, заговорив о «неподобающем поведении» австралийских властей по отношению к российским дипломатам, а затем немедленно отказался развивать эту тему.

«Не пытайтесь вытянуть из меня никаких деталей — ищите сами», — сказал он, заявив потом, что у каких-то давних российских дипломатов в Вашингтоне был зафиксирован рак из-за радиации от американских прослушивающих устройств.

Вопросы были исчерпаны до 11 утра. Журналисты, привыкшие к тому, что политики заканчивают пресс-конференцию спустя пять минут после ее начала, неожиданно столкнулись с ситуацией, когда спросить было уже нечего.

«Нужно будет обязательно как-нибудь повторить, господин посол», — предложил на прощание один из журналистов.

«Без проблем», — ответил Логвинов.