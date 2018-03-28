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В Саратове появится улица Табакова
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В Саратове появится улица Табакова 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Общественная палата Саратова поддержала инициативу о присвоении имени народного артиста СССР Олега Табакова Театральной площади областного центра.
Напомним, с такой инициативой выступили саратовцы после кончины известного земляка.
Ректор Саратовской консерватории Александр Занорин, который с недавнего времени возглавил городскую общественную палату, поддержал начинание.
В качестве эксперта высказался главный архитектор Саратова Виталий Желанов, предупредив о том, что это фактически новый адрес.
Архитектор отметил, что жители озвучивали свое желание переименовать площадь еще со времен рейтингового голосования. Члены ОПы проголосовали за то, что переименование необходимо, чтобы отдать должное великому земляку.
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