Общественники обсудили предложение назвать Театральную улицей Табакова 

В Саратове сегодня на заседании совета общественной палаты города обсудили волнующую граждан тему — переименование улицы, на которой находится Дворец творчества детей и молодежи. Имено в драмкружке бывшего Дворца Пионеров Олег Павлович сыграл свои первые роли. Напомним, что предложение назвать улицу Театральная именем Олега Табакова прозвучало еще во время обсуждения проектов для рейтингового голосования.
— Мы потеряли выдающегося наставника и артиста, который уделял много внимания развитию культуры Саратовской области, — высказал свое мнение Александр Занорин, глава городской общественной палаты. — Поэтому получили предложение дать улице Театральная его имя. Это уже обсуждалось на площадке областной общественной палаты.
— Переименование улицы — это фактически смена адресов, — отметил главный архитектор города Виталий Желанов. — Но там находится несколько учреждений, проблемой это не будет.
Поступило предложение установить на той же улице и мемориальную доску памяти великого наставника и артиста.