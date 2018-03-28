Общественники обсудили предложение назвать Театральную улицей Табакова

Саратове сегодня на заседании совета общественной палаты города обсудили волнующую граждан тему — переименование улицы, на которой находится Дворец творчества детей и молодежи. Имено в драмкружке бывшего Дворца Пионеров Олег Павлович сыграл свои первые роли. Напомним, что предложение назвать улицу Театральная именем Олега Табакова прозвучало еще во время обсуждения проектов для рейтингового голосования.

— Мы потеряли выдающегося наставника и артиста, который уделял много внимания развитию культуры Саратовской области , — высказал свое мнение Александр Занорин , глава городской общественной палаты. — Поэтому получили предложение дать улице Театральная его имя. Это уже обсуждалось на площадке областной общественной палаты.

— Переименование улицы — это фактически смена адресов, — отметил главный архитектор города Виталий Желанов. — Но там находится несколько учреждений, проблемой это не будет.

Поступило предложение установить на той же улице и мемориальную доску памяти великого наставника и артиста.