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Очередная лекция Дитриха Мёллера состоялась в МИИТ
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Очередная лекция Дитриха Мёллера состоялась в МИИТ 

Управа района Марьина роща 24 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
В Российском университете транспорта (МИИТ) состоялась очередная лекция президента компании «Сименс» в России и Центральной Азии, почетного доктора МИИТ Дитриха Мёллера. На минувшей неделе он рассказал студентам и преподавателям об электрификации и электроснабжении.
Свой курс лекций по тематике организации высокоскоростного движения Дитрих Мёллер читает в МИИТ на протяжении пяти лет. Данные лекции стали неотъемлемой частью образовательного процесса и убедительным свидетельством постоянно развивающегося партнерства МИИТ с одной из самых известных компаний мира.
Также во время посещения МИИТ на минувшей неделе Дитрих Меллер передал университету тираж изданной на русском языке книги «Контактные сети электрифицированных железных дорог». Издание было подготовлено авторским коллективом во главе с выпускником МИИТ Акселем Шмидером, который на данный момент является главным инженером по контактным сетям в компании «Сименс».
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