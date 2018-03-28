В Дубне на улице Сахарова тротуар превратился в полосу препятствий

В полосу препятствий превратился тротуар на улице Сахарова, ведущий от гостиницы Дубна к девятой школе. Чтобы преодолеть ее, требуется в нужных местах приседать, подпрыгивать, иногда даже форсировать водяные потоки, сообщил телеканал «360».

Особенно трудно приходится мамам с колясками. Анна Безбах имеет большой опыт преодоления этой дистанции. Если не спешит — предпочитает идти в обход. Знает, что на тротуаре вдоль улицы Сахарова большую часть времени либо лужи, либо снежная каша, либо обледеневшие буераки.

Едут машины, брызги с одной стороны. Посередине — лужи, остатки снега. Либо дорожные тропы вокруг, но с коляской там не пройдешь, хоть и трехколесная, как тачку можно провезти, но неудобно. Поэтому галошки, резиновые сапоги и напрямую. Либо круг делать, через те дома обходить

— Анна Безбах, местная жительница.

С одной стороны — ограждение, с другой — зеленая изгородь. Здесь может работать только мелкогабаритная техника. Поскольку такой трактор в городском хозяйстве всего один, почистить тротуар удается не часто. Кронирование и вырубка разросшегося кустарника запланированы на летний сезон. Весной добавляет проблем забитая «ливневка».

Сейчас только начинаются оттепели. Ливневки еще не работают на 100 процентов, чтобы ушла вода. Еще остались ледяные массы внутри ливневых колодцев, до конца не растаяли, чтобы нормально поток воды пошел. Это — причина того, что вода с асфальта на данный момент не уходит

Дмитрий Шилин , директор Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны.

Вода скапливается на асфальте еще и потому, что тротуар за многие годы без ремонта просел. Теперь он — ниже окружающей территории, и фактически стал отстойником для дождевой воды и растаявшего снега. Обновить и приподнять асфальтовое покрытие, с учетом особенностей местности, запланировано летом этого года.