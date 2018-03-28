Члены комитета Госдумы по экологии поспорили о раздельном сборе мусора

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин в ходе заседания, посвящённого практике применения статьи за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, предложил членам комитета подать пример остальным и начать сортировать мусор.

"Нужно у себя в квартире, в доме сортировать мусор, разделить хотя бы на четыре (части)… Давно мы в Казани приварили эти (раздельные) мусоропроводы… Давайте начнём с себя", — заявил Сибагатуллин.

В свою очередь председатель комитета Владимир Бурматов скептически отнёсся к этой идее.

"Давайте, только имейте в виду, когда вы вынесете четыре пакетика (с мусором), вы это в один контейнер все сложите. А если вы сложите в четыре контейнера, один мусоровоз приедет. А приедут четыре мусоровоза — отвезут на один полигон… Потому что переработки нет как таковой", — сказал он.

Член комитета, депутат от ЕР Николай Валуев , напротив, убежден, что «сегодня вводить норму раздельного сбора мусора надо».

"Есть опыт Татарстана — отлично, здорово. Давайте попробуем форум создать, в конце концов, под эгидой нашего комитета, собрать всех переработчиков. Потому что они все в один голос говорят: нас чиновники не допускают, игнорируют, мы готовы предоставить технологию, чуть ли не встать возле этой свалки и очистить природу, потому что люди задыхаются. Вот буквально сегодня вновь приезжали люди из подмосковного Клина, где происходит то же самое, что недавно в Волоколамске — один в один. Они собираются трассу Москва-Петербург перекрывать, рано или поздно, может быть, и дойдёт до этого", — возразил Валуев.

По его мнению, к каждой свалке можно было бы приставить «мини-заводы» по переработке мусора.

"Я предлагаю этот вопрос (рассмотреть) в рамках рабочей группы нашей по отходам — если есть технологии, которые готовы показать, мы готовы их посмотреть", — согласился Бурматов.