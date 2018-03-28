Гагино: есть ли жизнь после работы?

глава администрации Гагинского

муниципального района

Нижегородской области Гагино: есть ли жизнь после работы?Гагинский район — типичный сельский. Его можно использовать как пример, когда рассказываешь о развитии территорий, где промышленность играет второстепенную роль, предоставляя первенство животноводству и растениеводству. По словам главы Гагинского района Павла Кондакова, подобная экономическая структура имеет как свои минусы, так и, безусловно, плюсы. И к минусам, пожалуй, можно отнести нехватку времени «на себя».

На вопрос наивного горожанина: «А куда у вас в Гагино люди ходят в свободное от работы время? Ну, например, позаниматься чем-то приятным, пообщаться?» — глава района лишь усмехается:

— На селе нет понятия «свободное от работы время». У всех — домашнее хозяйство, за ним тоже глаз да глаз. Но все-таки наши Дома культуры не пустуют: они у нас расположены во всех крупных селах. Проводим всевозможные светские праздники — день села, день урожая… И, конечно, люди ходят заниматься в различные студии. Это ведь и правда нужно — оторваться от дел, хоть недолго, но отдохнуть.

Хотя молодежь из района, конечно, уезжает.

— Завлекает их город, — с грустью констатирует глава района. — Очень жалко, что завершилась программа поддержки молодых специалистов, по которой выпускникам вузов, приехавших работать на село, выделялось свое жилье и машина.

Мы с ее помощью смогли обеспечить кадрами районный дом культуры — сейчас там работает в основном молодежь и больницы. Но сейчас нам снова нужны молодые кадры, ведь люди же уходят на пенсию, переезжают… У нас снова начинает ощущаться нехватка, например, медицинских работников. Нужны фельдшеры для сел… Я считаю, что такая программа должна быть бессрочной, поскольку она просто необходима.

В 2015 году в селе Гагино открыли новую школу. Большую — на 500 мест. В 2017 году начали работу над тем, чтобы в здании, где размещалась школа раньше, открылся центр дополнительного образования. Раньше все кружки были разбросаны по поселку, а теперь же они будут сконцентрированы в одном месте. Сейчас на новых площадях уже обживается музыкальная школа, две библиотеки — детская и взрослая…

— Теперь у каждого преподавателя — своя аудитория, условия улучшились в разы, — рассказывает Павел Кондаков.

-Надеемся, что вскоре нас ждет всплеск творческой активности. И главное, для детей и родителей это будет очень удобно: новый детский центр расположен совсем близко со школой, ребятишки отучились — и бегом на творчество, все рядом. Надо думать и о безопасности детей — хотя у нас, конечно, район спокойный, это ведь не крупный город.

— Кстати, еще одна из задач для нас — строительство детских яслей. Детсады, принимающие ребят с 3 до 7 лет, со своей задачей справляются. А вот в Гагине есть проблема с тем, чтобы отдать в садик ребенка и после года, и после двух лет…

Надеемся, что в 2018 году мы откроем такую группу и молодые родители смогут пораньше выходить на работу.

Работа главы района — это и «валидольные» совещания, и приятные «перерезания красной ленточки», когда все проблемы уже позади и новый объект (будь то школа, детсад или ферма) сдается в строй действующих. Конечно, второго без первого не бывает, но Павел Кондав признается: даже в момент торжеств, когда, казалось бы, можно выдохнуть и сказать себе классическое «Мы сделали это!», он не перестает думать об объектах, которые еще только ждут ремонта или строительства.

— Мы не имеем права останавливаться ни на миг, — уверен глава района. — Построили, сдали — прекрасно. Но сколько еще предстоит сделать!

В первую очередь «предстоит» — это про дороги.

Павел Кондаков признается: было бы у него в распоряжении лишних 10 миллионов рублей — все бы пустил на то, чтобы привести в порядок «асфальтированные артерии экономики».

Пока же приходится довольствоваться малым. Некоторые дороги делают даже не из асфальта — из щебня. По большому счету, село без дорог сегодня просто вымирает: «нельзя проехать» приравнивается к «нельзя жить».

— Но мы на этом не останавливаемся.

Те улицы, что наконец-то защебенили, планируем в будущем асфальтировать. Приятно видеть, что села становятся краше, благоустроеннее, — улыбается Павел Кондаков, но улыбка его быстро исчезает: — дорог, конечно, еще очень много надо ремонтировать.