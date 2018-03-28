Ирина Плещева и молодые активисты Подмосковья обсудили вопросы экологии и волонтерства

На встрече также обсудили организацию и проведения регионального форума волонтеров, который состоится в текущем году. Его отличительная особенность состоит в том, что проводить его будут сами молодежные лидеры при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Организация такого форума — это инициатива молодежи, которую поддержал ГУСК. Мы хотим провести образовательное мероприятие и поделиться реальным практическим опытом с ребятами, которые только хотят стать добровольцами, включиться в волонтерское движение. Мы расскажем с чего начать, куда пойти, и какие направления добровольческой деятельности сейчас наиболее актуальны для Московской области, рассказал председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

Необходимо трансформировать желания волонтеров в цели. И этому посвятить форумную кампанию этого лета, чтобы добровольцы могли поделиться опытом друг с другом, послушать профильных экспертов, прокачать свои навыки при помощи профессиональных наставников

— Ирина Плещева.

На встрече отметили, что забота об экологии тоже является задачей волонтеров.

«Мы научим детей и школьников сортировке мусора в домашних условиях, чтобы они с раннего возраста начинали заботиться об экологии. Мы благодарны ГУСКу и Ирине Плещеевой за сегодняшнюю встречу, в ходе которой мы совместно с ней и молодежью Балашихи разработали большой обучающий проект по раздельному сбору мусора и сохранению окружающей среды», — рассказали молодые активисты Светлана и Павел из Волоколамска.

Член общественной палаты Балашихи и автор многочисленных молодежных проектов Ирина Политова сообщила, что уже реализовывала аналогичный проект на территории своего муниципального образования и поделилась опытом с молодежью Волоколамска.

«Экология и раздельный сбор мусора — тема, волнующая молодежь из Волоколамска и Балашихи. Сегодня традиционную еженедельную встречу в ГУСК провели вместе с ними. Придумали большой молодежный просветительский проект», — отметила Ирина Плещева.

Ранее Ирина Плещева рассказала, что в этом году в рамках премии «наше подмосковье» наградят волонтеров. Прием заявок на участие в конкурсе на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» стартовал и продлится по 31 мая включительно.