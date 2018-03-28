Мальта и Португалия отозвали послов из РФ для консультаций 

Мальта и Португалия отзывают своих послов в Москве для консультаций по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
Как сообщила в среду телекомпания Radio e Televisao de Portugal, такое заявление сделал глава португальского внешнеполитического ведомства Сантуш Силва. Изначально Лиссабон не пошел на поводу у Лондона и не присоединился к действиям США и более двух десятков европейских государств, объявивших о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля. Версию британских властей, обвиняющих Москву в причастности к отравлению, португальцы «приняли к сведению». Однако в конечном итоге было принято решение отозвать главу дипмиссии в России для консультаций.
Мальтийское правительство в среду распространило заявление, в котором выразило «полную солидарность с Великобританией перед лицом этого вызова нашей общей безопасности». Ранее премьер-министр страны Джозеф Мускат поддержал решение США и ряда европейских государств о высылке российских дипломатов. По его словам, Мальта воздержалась от этого решения только потому, что ее дипмиссия в Москве очень маленькая и любой ответ России мог бы привести к фактической ликвидации дипотношений.