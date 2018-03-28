Установку большого факела на полигоне «Алексинский карьер» в Клину завершат к 30 апреля

На полигоне твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в подмосковном Клину к 30 апреля завершат установку большого факела для сжигания свалочного газа и обвязку пробуренных скважин, сообщила в среду глава городского округа Алена Сокольская

В среду в подмосковном Клину состоялось выездное расширенное заседании Комитета по экологии и природопользованию на тему «Мониторинг текущей ситуации на полигоне ТБО „Алексинский карьер“.

»По 30 апреля (будут — ред.) установлены большой факел мощностью 2 тысячи кубометров в час, а также обвязка (пробуренных скважин — ред.) в рамках завершающего этапа дегазации. Вы сможете задавать вопросы и собственнику полигона, и экспертам, которые здесь находятся. Я вам говорю историю всего сегодняшнего негативного влияния полигона на воздух нашего округа и хочу, чтобы вы понимали, что эта мера временная, но необходимая», — сказала Сокольская, обращаясь к жителям Клина.

Она заверила, что работы могут завершится быстрее, и уже сейчас на полигоне работает малый высокотемпературный факел для сжигания свалочного газа. Работа по вопросу жесткого контроля над полигоном началась с 2016 года в тесном взаимодействии со всеми структурами.

По ее словам, одной из проблем полигона является отсутствие денежных средств на его рекультивацию.