Установку большого факела на полигоне «Алексинский карьер» в Клину завершат к 30 апреля 

На полигоне твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в подмосковном Клину к 30 апреля завершат установку большого факела для сжигания свалочного газа и обвязку пробуренных скважин, сообщила в среду глава городского округа Алена Сокольская.
В среду в подмосковном Клину состоялось выездное расширенное заседании Комитета по экологии и природопользованию на тему «Мониторинг текущей ситуации на полигоне ТБО „Алексинский карьер“.
»По 30 апреля (будут — ред.) установлены большой факел мощностью 2 тысячи кубометров в час, а также обвязка (пробуренных скважин — ред.) в рамках завершающего этапа дегазации. Вы сможете задавать вопросы и собственнику полигона, и экспертам, которые здесь находятся. Я вам говорю историю всего сегодняшнего негативного влияния полигона на воздух нашего округа и хочу, чтобы вы понимали, что эта мера временная, но необходимая», — сказала Сокольская, обращаясь к жителям Клина.
Она заверила, что работы могут завершится быстрее, и уже сейчас на полигоне работает малый высокотемпературный факел для сжигания свалочного газа. Работа по вопросу жесткого контроля над полигоном началась с 2016 года в тесном взаимодействии со всеми структурами.
По ее словам, одной из проблем полигона является отсутствие денежных средств на его рекультивацию.
«Вопрос прорабатывался и в разных районах Москвы и области, были разные решения. В нашем районе это деньги собственника, инвестора, который эксплуатирует этот полигон с 2013 года и который проявил свои возможности. Они за свой счет предпринимают все меры по дегазации, по сбору фильтрата и дальнейшему, соответственно, вопросу рекультивации полигона», — отметила Сокольская.
На мероприятии присутствовали председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова, депутаты МОД Михаил Борушков и Александр Орлов, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева, а также жители Клина.