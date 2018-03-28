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«Русский лен» рассмотрит возможность строительства завода в Удмуртии
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«Русский лен» рассмотрит возможность строительства завода в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 58 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Компания «Русский лен», входящая в агропромышленный холдинга «Промарго» рассмотрит возможность строительства завода в Удмуртии. Как рассказала журналистам и.о. министра сельского хозяйства региона Ольга Абрамова, весной этого года топ-менеджеры предприятия могут посетить республику с рабочим визитом, чтобы осмотреть возможные площадки для строительства.
«Это очень серьезный проект, который сейчас находится в проработке. Есть такая компания, которая занимается строительством завода в Смоленской области. И они в 2018 году вкладывают туда деньги. Сейчас они заключают прямые договора с производителями. Мы делаем все, чтобы привезти их на территорию Удмуртии. В их планах построить второй завод в России. Мы уже показали площадки. Надеемся, что уже в апреле-мае топ-менеджеры предприятия приедут к нам, чтобы площадки осмотреть», — рассказала Ольга Абрамова.
Отметим, что проект, реализуемый в Смоленской области, подразумевает строительство в городе Сафоново Смоленской области самого современного льнокомбината в России, включающий в себя льнозавод с цехом котонизации и фабрику пряжи. При выходе на полную мощность льнокомбинат будет одним из крупнейших по переработке льна в стране.
\Новое производство будет направлено на создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции с ориентацией на импортозамещение и экспорт.
Общий объем вложений составит порядка 2 млрд рублей. Новый производственный комплекс позволит создать более 240 новых рабочих мест.
По словам Ольги Абрамовой, в случае реализации подобного проекта в Удмуртии, республике придется в несколько раз увеличивать объем посевных площадей, который в 2017 году составил около 4,5 тыс. га.
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