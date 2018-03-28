Тайная история. За какую концепцию развития региона голосовали орловцы

В день президентских выборов некоторые орловцы имели возможность проголосовать не только за главу государства, но и за загадочную концепцию регионального значения. Что это был за документ и почему он вызвал столько споров среди общественников, а рядовые жители Орловской области и вовсе ничего не знали о его содержании?

Поддержали единогласно?

В конце 2017 года в регионе появился проект, согласно которому предполагалось обсуждение планов развития районов и городских округов. По задумке врио губернатора области Андрея Клычкова , главы муниципальных образований должны были внести в ту самую концепцию перечень работ, которые необходимо сделать для улучшения жизни местных жителей. После этого концепции вынесли на голосование в день выборов президента РФ. Только вот дополнительное голосование получилось крайне странным.

К примеру, ознакомиться с планами властей и поставить галочку «за» или «против» можно было далеко не на всех избирательных участках. Однако большинство людей просто не понимали, за что им предложено отдавать свой голос.

Спустя три дня в правительстве области подвели итоги. По озвученной информации, концепция развития муниципальных образований приглянулась 96% орловцев. Всего же в голосовании приняли участие 59% людей, пришедших на выборы президента.

А что вообще это было?

Однако содержание документа не устроило общественников и удивило представителей СМИ. Обсуждение вопроса было инициировано в социальных сетях журналистом Ольгой Жернаковой.

«Да это не концепция, а фикция настоящая. Оказывается, за этот позор голосовали ещё к тому же 18 марта. Вместо концепции чиновники подсунули нам плановые показатели всех региональных, федеральных и городских программ на 2018 год, уже закреплённые бюджетным и внебюджетным финансированием. Ничего про будущее здесь нет», — написала она на своей странице в фейсбуке. Однако через некоторое время пост был удалён.

Помимо содержания, поговорили и о самой специфике голосования.

«Особенно в этом мероприятии мне «понравилось», что можно было «голосовать» сколько угодно раз на скольких угодно участках. Что свидетельствует о том, что в реале пропагандируется интернет с его лайками, то есть, считаю, очень точно и успешно принципы виртуальных лайков были перенесены в реал. А вот сбор персональных для каких-то (не выборных ли на осень?) целей был вполне не иллюзорным», — поделился впечатлениями общественник Сергей Зайцев

Член Союза дизайнеров России градозащитник Виктор Панков сообщил, что на избирательном участке ему дали листовку, которая имела отношение к концепции.

«Выглядит, как наспех сделанная агитка. Не впечатлило совершенно», — написал Панков.

В числе недовольных почему-то оказался и вице-спикер облсовета Михаил Вдовин

«Я был против такого формата, также непонятно, что за голосование будет завтра по общественным территориям. Плохо, что так готовятся и проводятся мероприятия, это наносит большой ущерб хорошему делу», — подытожил слуга народа.

К обсуждению подключилась советник врио губернатора Наталья Рожкова , которая отметила, что ранее парламентарий почему-то против такого формата голосования не возражал.

Вероятно, подобное голосование было для властей лишь формальностью, а заниматься выполнением программ, под которые уже распределено финансирование, придётся в любом случае. Вопрос о том, для чего было из этого делать бумагу, которую назвали модным словом «концепция», остаётся открытым.