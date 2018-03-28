«Как депутат ощущаю бесполезность своего нахождения в думе». Югорские парламентарии подняли тему развития «загнивающего» Сургута

На здании правительства, левое крыло которого занимает югорский парламент, сегодня приспущены флаги — в стране объявлен траур по погибшим в страшном пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Накануне сотни жителей региона почтили память жертв трагедии — в столице цветы горожане возлагали как памятнику заглавного героя из мультфильма «Мама для мамонтенка».

Начать заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике с минуты молчания в память о погибших предложил и Леонид Михалко — он сегодня остался за главного ввиду отсутствия председателя комитета Андрея Филатова . Помимо последнего, на заседании также отсутствовали Алексей Андреев , Сергей Кочкуров, Любовь Малышкина и Сергей Созонов . Все они, как объявил Михалко, передали право своего голоса ему.

Этот момент, к слову, стал причиной для достаточно занятного прецедента (по крайней мере, за последние восемь лет таких случаев в парламентской практике не вспоминается). На повестке дня, помимо отчетов Счетной палаты за прошлый год и проекта корректировок бюджета (о нем позднее), также значились доклады главы департамента образования и молодежной политики региона Алексея Дренина и его коллеги из строительного ведомства округа Руслана Цыганенко. Они, соответственно, должны были доложить депутатам о последних изменениях в программах по строительству школ и жилья.

Однако, по просьбе главы фракции ЛДПР Евгения Маркова оба вопроса были сняты с повестки. Депутат предложил перенести слушания на следующее заседание ввиду того, что оба доклада не были представлены парламентариям хотя бы за несколько дней до встречи комитета.

«У меня следующее замечание: у нас есть два последних вопроса, пятый и шестой пункты. Документы мы увидели только сейчас, вот они, на столе лежат. Честно говоря, я просто отказываюсь голосовать. Либо давайте их снимать, либо хотя бы дайте времени, чтобы мы могли ознакомиться и как-то сформировать свои вопросы и замечания. У нас есть регламент, документы должны предоставляться в определенные сроки», — заявил Марков, добавив, что оба доклада касаются важнейших вопросов жизни сегодняшней Югры

Депутата достаточно неожиданно поддержал Леонид Михалко. «Эта проблема действительно имеется, я здесь поддерживаю Евгения Владимировича. Давайте вопрос поставим на голосование», — предложил Михалко, также отметив важность обеих тем. Сургутский депутат Ринат Айсин с предложение не согласился, отметив, что оба докладчика готовились к заседанию, так что заслушать информацию было бы все-таки можно. Михалко было согласился, однако в конечном итоге все-таки объявил голосование.

«Так, у меня пять голосов, я шестой, получается восемь за [снятие]», — подсчитал парламентарий. Кто был восьмым, понять не удалось.

Евгений Марков, возражая коллегам, предлагавшим все же заслушать доклады, попросил не считать депутатов за «машины». «Мы не можем прийти, отсканировать и выдать результат. Работы у всех достаточно. [Глава департамента финансов Дюдина] Вера Аркадьевна на все комитеты готовится, и информацию мы получаем своевременно», — добавил он.

После непродолжительного спора, в ходе которого Марков подчеркнул, что это «вопрос принципиальный», а также указал на отсутствие Алексея Андреева (последний в прошлом году активно требовал от правительства решения задачи по строительству школ), идею также поддержал первый вице-губернатор Геннадий Бухтин

«Губернатор проехала по всему округу. Один из вопросов, который обсуждался, как раз был вопрос строительства. Все муниципалитеты сегодня прекрасно знают и по жилью, и по школам. Поэтому давайте действительно подготовимся к следующему заседанию и там обсудим», — закрыл тему чиновник.

«Очевидно, сотрудники ФНС торгуют базами телефонов»

Еще одно крайне неожиданное заявление вне повестки заседания сделал справедливоросс Михаил Сердюк . «У меня есть информация, поскольку налоговая политика — прерогатива нашего комитета. У меня тут радостное событие было в жизни, приобрел компанию (речь идет о выкупе „Сургутстройтреста“ у сургутского бизнесмена Евгения Барсова — ред.), подал изменения в ФНС, и за три дня узнал о существовании 25 банков. Очевидно, какие-то сотрудники налоговой торгуют базами. 25 банков за три дня, и днем, и ночью предлагают услуги навязчиво. Ну это же кошмар, чем у нас налоговые органы занимаются?», — возмутился парламентарий.

«Знают, кому предлагать», — пошутил Леонид Михалко.

Сердюк подчеркнул, что, по его мнению, комитету нужно ставить вопрос о поручении для налоговой службы. «Это безобразие форменное, они четыре шкуры дерут с предпринимателей, требуют ответственности и добросовестности, а потом торгуют базами. Я прошу дать поручение налоговым органам разобраться в ситуации», — заявил Сердюк.

«Какие поручения? Это федеральный орган», — ответила депутату Вера Дюдина , которую поддержали другие участники заседания. Однако депутат подчеркнул, что, так или иначе, дума слушает доклады ФНС, следовательно, поднять вопрос все-таки можно.

«Мы зря это в болтовню превращаем. Есть факт, есть проблема — торговля базами телефонными. Если мы не будем реагировать как комитет, то это будет неправильно. Хотите принимайте, хотите — нет», — заявил Сердюк.

Впрочем, коллеги депутата не поддержали. Один лишь Леонид Михалко подчеркнул, что Сердюк может обратиться в правоохранительные органы в частном порядке.

Деньги из воздуха

После всех обсуждений депутаты наконец-то перешли к непосредственной повестке заседания, сократившейся сразу на треть после исключения двух вопросов. По сути, все оставшееся время парламентарии обсуждали проект поправок в бюджет Югры на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, представленный Верой Дюдиной. Напомним, ранее агентство подробно освещало тенденции и проблемы, с которыми столкнулась югорская казна в новом году.

Вера Дюдина напомнила, что федеральным законом были повышены МРОТ — до 9 489 рублей с 1 января 2018 и до 11 163 рублей с 1 мая. Данный момент, подчеркнула директор департамента финансов, не был учтен при планировании бюджета. Меры, по словам Дюдиной, потребуют увеличения расходов ежегодно на 1,98 млрд рублей. Также она добавила, что округу необходимо скорректировать расходы по ряду иных направлений, в том числе по строительным объектам, требующим дополнительных ресурсов для ввода в эксплуатацию.

Кроме того, отметила Дюдина, выросли объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета: на 1,28, 0,85 и 0,98 млрд рублей в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно.

«Таким образом, уточненный план по доходам составит 182,7 млрд рублей в 2018 году, 185,2 в 2019-м и 189,5 в 2020 годах. Соответственно, уточнены расходы — на 5,8, 4,2 и опять же 5,8 млрд рублей», — добавила она.

Детально разбирать корректировки Дюдина не стала, предложив депутатам ознакомиться с пояснительной запиской. Отдельно она выделила лишь статью межбюджетных трансфертов в муниципалитеты: они вырастут на 1,9, 3,1 и 5,6 млрд рублей по годам соответственно.

«В результате всех этих корректировок в 2018 и 2020 годах дефицит не меняется. В 2019 даже немного сокращается: на 1,36 млрд, до 15,2 млрд рублей. По госдолгу, как мы считаем, нагрузка сохраняется на безопасном уровне», — добавила она.

О «загнивающем» Сургуте замолвили слово

Доклад Веры Дюдиной, как обычно, стал поводом для обсуждения депутатами всевозможных вопросов. В частности, Евгений Марков поднял тему проблемного фонда «Жилища», подчеркнув, что корректировки заденут и эту структуру. «У нашей фракции неоднозначное достаточно мнение, там непростая, очень туманная ситуация. Если честно, сейчас вообще непонятно куда эти деньги выделяются», — отметил он.

Марков попросил куратора строительного блока региона, замгубернатора Дмитрия Шаповала , вернуться к таблице объектов, представленной депутатам осенью прошлого года.

«Выделялся большой транш на решение проблем по конкретным домам, попавшим в так называемый проблематор», — напомнил оппозиционер, подчеркнув, что хотел бы понять, как были распределены средства.

Кроме того, Марков предложил правительству подумать о возможности привлечения целевых кредитов для решения конкретных инфраструктурных задач, в первую очередь по жилищному строительству. «Это позволит нам расширить узкие места, которые сегодня есть», — заявил он. Дмитрий Шаповал заверил, что работа в этом направлении ведется.

После этого слово взял Илья Кандаков. Отметим, в течение своего пребывания в думе округа, сургутский парламентарий не слишком активно участвовал в обсуждениях вопросов, однако сегодня явно заговорил о наболевшем.

Кандаков подчеркнул, что перспективы 2018-2019 года кажется ему не совсем радужными. «Хотел бы поддержать Евгения Владимировича [Маркова] в этой части. Если говорить про Сургут, то мы вообще не видим перспектив дальнейшего развития города. Достаточно часто люди задают вопрос, что у нас делается и будет делаться. Ответа у меня нет. Я как депутат ощущаю бесполезность своего нахождения в думе, потому что не могу повлиять на выделение средств на какое-то стратегическое планирование. Потому что Сургут остановился в развитии. Думаю, многие города сейчас испытывают похожие ощущения — и руководители, и депутаты. Нет стратегии, нет понимания, к чему мы движемся. Мы до сих пор не понимаем, что у нас происходит со школами, нет понимания, каким образом будем финансировать строительство жилья», — заявил Кандаков.

«Хочу поддержать Евгения Владимировича: если у нас нет возможности планировать деньги из иных источников, то давайте обращаться к заимствованиям. Наши хорошие показатели нам это позволят сделать и закрыть тем самым стратегические направления. По Сургуту их очень много: строительство дорог, развитие инфраструктуры. Город, экономический центр региона не может чахнуть и загнивать. Об этом говорят люди уже. Нам надо выстраивать приоритеты и думать о развитии. Сейчас же мы, по большей части, говорим о проедании тех ресурсов, что у нас есть», — добавил он.

«Ну «загнивать» это как-то грубо сказано», — прокомментировал Леонид Михалко.

Евгений Марков, подчеркнув, что ему «как-то неудобно» критиковать выступление Кандакова после слов поддержки, попросил коллегу не забывать, что Сургут сегодня — самый обеспеченный бюджетно муниципалитет Югры.

«Давай говорить цифрами. Я на одном из последних заседаний критиковал главу города [ Вадима Шувалова ], развязавшего кучу конфликтов в тех местах, где их вообще не должно быть. Потенциально это точки роста для города. Я сейчас не хочу растекаться, можно еще целый ряд найти моментов по деятельности главы Сургута, который просто крест ставит на желании предпринимательского сообщества что-то делать в городе», — заявил глава фракции ЛДПР.

«Мы сейчас не мэра обсуждаем, вы знаете, как его выбирали. Мы говорим о том, что у нас в Сургуте не запланировано ни одного масштабного строительства. Такого не было никогда. Бюджет горхозяйства и строительства был 4 млрд рублей раньше, сейчас 300 млн Говорить о том, что в Сургуте можно что-то построить за 300 млн рублей… так не бывает», — перебил коллегу Илья Кандаков.

Марков, продолжая обсуждение, предложил Кандакову подготовиться и выступить с этим вопросом на следующем заседании. «Только Сургут выдержал правильную паузу и задает абсолютно правильные вопросы в плане реализации ключевых инфраструктурных проектов. Можно на пальцах двух рук пересчитать, сколько у нас неудачных проектов по ГЧП. И только Сургут задал правильные вопросы. [Юрий] Важенин у нас возглавлял комиссию, и чем ее работа закончилась? Ничем, ноль, Год проработали, все вопросы обсудили, все решения нашли. Но никаких решений со стороны правительства принято не было. Вот сейчас опять тот же вопрос поднимается», — разгорячился депутат.

Оппонировал парламентариям спикер думы Борис Хохряков , напомнивший, что в начале заседания депутаты сами перенесли на следующее заседание обсуждение вопросов, которые подняли позднее. «Так что нечего тут дискутировать. Во-вторых, честно говоря, давайте словами кидаться не будем все-таки. Если у нас Сургут загнивает, то я хотел бы посмотреть, что тогда вообще в стране происходит. ХМАО — один из самых динамично развивающихся регионов, и Сургут в том числе. Решены вопросы по детским садам. Сколько рекордов в прошлой пятилетке установил Сургут по вводу жилья? Неоднократно за год более 300 тысяч квадратных метров вводилось. То, что сегодня еще не до конца решены вопросы по школам — согласен. Но мы планы на пятилетку обозначили, проблемы будут решены. Давайте будем аккуратнее в оценках», — резко высказался глава парламента.

После этого слово взял Геннадий Бухтин, подчеркнувший, что корректировки бюджета также направлены на запуск процесса строительства школ. «Мы специально пошли на корректировку ради решения локальных вопросов. В том числе для запуска строительства первых 24 школ: чтобы средства были в программе, чтобы по ГЧП или концессии пойти могли. Другое решение — по программе „Жилище“: мы нашли решение по достройке трех домов, в которых есть обманутые дольщики», — подчеркнул он.

Отметим, что сургутский депутат Ринат Айсин также указал на резкое снижение объемов средств, выделяемых городу на развитие инфраструктуры.

В свою очередь Вера Дюдина, отвечая на претензии депутатов, подчеркнула, что уменьшения объемов капитальных вложений вполне возможны. «У нас в округе не один Сургут. В этом году „капы“ были в Сургуте, в следующем могут не быть. И вот так говорить, что у нас падение в разы — да, такое может быть. Это программный метод», — резюмировала глава департамента финансов.

Обсуждение темы, очевидно, продолжится завтра на заседании думы — по крайней мере, у парламентариев будет время ознакомиться с докладами Алексея Дренина и Руслана Цыганенко.