Госдума опять собралась запретить хостелы в жилых домах, хотя полтора года назад они отстояли право работать. Что происходит?

В российский парламент снова внесен законопроект о запрете работы хостелов в жилых домах, который усилиями хостельеров, общественников и СМИ удалось снять с рассмотрения в прошлом году. Сейчас хостелам законодательно не запрещено работать в жилых помещениях, их отношения с владельцами других квартир никак не регулируются. Порядочные предприниматели стараются поддерживать добрососедские отношения: делают ремонт в подъезде и не шумят — но малейшая жалоба может привести к ним Роспотребнадзор , которому проще закрыть официально зарегистрированный хостел, чем ночлежку. Владельцы такого бизнеса готовы к регулированию рынка, но без «жести»: пусть в домах работают те, кто сумеет договориться с половиной жильцов дома. Такой вариант тоже рассматривается — но пока неясно, победит компромисс или полный запрет.

Депутаты Госдумы снова взялись за хостелы: в парламент внесен законопроект о поправках в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», запрещающий размещение маленьких гостиниц в жилых домах. Комментируя документ, депутаты называют жителей «многострадальными» и ссылаются на необходимость защитить их от нежелательного соседства. При этом на рассмотрении Госдумы давно лежит законопроект с изменениями в Жилищный кодекс, которые также запрещают открывать в жилых помещениях гостиницы и «иные средства размещения», внесенный в сентябре 2015 года и принятый в первом чтении в мае 2016.

В июне 2016, после того как документ о тотальном запрете прошел первое чтение, несколько десятков предпринимателей вышли на пикет в Москве и устроили «похороны внутреннего туризма». По словам члена правления некоммерческого объединения «Лига хостелов» Ольги Воиновой, хостельеры завалили депутатов и всевозможные инстанции тысячами писем и предложили депутатам обязать бизнес договариваться о работе с общим собранием жильцов. На защиту мини-отелей встал бизнес-омбудсмен Борис Титов , губернатор Петербурга Георгий Полтавченко называл легальные хостелы «градообразующей отраслью» и обещал им поддержку, а вице-премьер Дмитрий Козак поручил Министерству культуры совместно с депутатами подготовить в законопроект поправки, которые определили бы процедуру получения согласия жителей дома — двух третей жителей подъезда и половины жильцов всего дома с правом вето для владельцев смежных с хостелом квартир.

Читать также

Soul Kitchen: как молодая пара открыла в Петербурге «лучший в мире хостел» (и постоянно его перепридумывает)

Поправки готовы и, по словам члена правления Лиги хостелов Евгения Насонова, «буквально через две недели» будут внесены (он ссылается на источники в рабочей группе). «Зная об этом, [автор первого законопроекта, депутат Галина] Хованская берет и заново вносит еще один законопроект, который тоже запрещает деятельность хостелов!» — говорит Насонов. Таким образом, Госдуме предстоит рассмотреть два законопроекта, касающихся «малых форм размещения» в жилых помещениях: «запретительный», внесенный Галиной Хованской, и «согласительный», подготовленный при участии Минкульта и представителей гостиничного бизнеса, который будет внесен заместителем Хованской по Комитету жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Александром Сидякиным

От хостелов в Питере до комнат в Крыму

В 2016 году, после выборов в Госдуму, тема затихла, а хостелы продолжили работать. Тем не менее, Роспотребнадзор стал закрывать хостелы десятками. «Просто приходили и говорили: вы рекламируетесь на Booking.com, значит, вы — общественное заведение и у вас должен быть эвакуационный выход. Нет? Закрываем! Так закрыли около 30 хостелов», — рассказал Inc. хостельер Роман Сабиржанов. «Случаи, когда хостелы закрывали, есть вообще абсурдные. Какая-то тряпка для мытья пола хранилась не в той комнате — все, закрыть», — вспоминает президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимир Окуньков.

В Москве и Петербурге работает около 600 хостелов (по оценкам Романа Сабиржанова; в прошлом году РБК приводил данные о 360 хостелах в Москве; столько же, по данным dp.ru, в Петербурге). Евгений Насонов, отмечая, что «запретительный» законопроект касается не только хостелов (он в принципе запрещает услуги размещения в жилом фонде), приводит данные о сдаваемых посуточно квартирах: «В Москве только на Airbnb 10 тыс. объявлений, еще 6 тыс. по области на sutochno.ru. Где-то они пересекаются, но не полностью, — т.е. это примерно 13-15 тыс. адресов, которые за год посещают 8-10 млн человек. Эти 8-10 млн человек являются гражданами России , имеют какие-то права? Ну отменим мы хостелы — эти 8-10 млн денутся куда-то?»

В регионах сектор «малых средств размещения» составляет от 20% до 40% гостиничного бизнеса — такие данные приводил Борис Титов в 2016 году в письме тогдашнему спикеру Госдумы Сергею Нарышкину (имеется в распоряжении Inc.). «А в таких регионах, как Крым, вообще 80% мини-отелей, хостелов и т.д. в жилом фонде», — говорит Владимир Окуньков. Евгений Насонов отмечает: комнаты, мини-гостиницы и пансионаты, принимающие отдыхающих в Крыму и Краснодарском крае , — это все тоже жилой фонд, а значит, они также подпадают под запрет.

Участники рынка считают, что чрезмерное регулирование малых форм размещения бьет и по проживающим, которые пытаются экономить во время путешествий, и по предпринимателям. И напоминают: размещение хостелов в жилых домах — общемировая практика. «В любой цивилизованной стране можно снять квартиру для себя или жить в ней совместно с кем-то еще. Вопрос в мере регулятивности, — говорит глава Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин . — Возможностей по ведению бизнеса сейчас не так уж много, а хостелы — это самозанятые предприниматели, которые кормят свои семьи». По оценкам Романа Сабиржанова, в среднем хостел приносит около 90 тыс. рублей в месяц, при условии, что владелец сам обслуживает гостей. «Во всем мире этот сегмент гостиничных услуг растет — они появились в ответ на запрос потребителей, — отмечает Владимир Окуньков. — Люди хотят селиться в квартирах и жить как дома. Это миллионы людей».

Марк Фридлянд

Kite Ventures

Хостелы были и остаются наиболее удобным и доступным форматом для путешествующей молодежи и экономящих людей. Не до конца понятно, зачем запрещать такую деятельность в жилом фонде, — это лишь создаст еще одно препятствие для развития туризма. Если в хостеле происходит бардак и это беспокоит соседей, всегда можно вызвать полицию.

Вообще говоря, хостелы в России скорее всего станут активнее брендироваться и создавать атмосферу вокруг ощущения коммьюнити. В Европе есть сеть хостелов Generator, которая очень напоминает по стилю коворкинги: хорошая музыка, ощущение коммьюнити, стильная мебель и удобные лаунж-зоны. Этот тренд должен прийти и в Россию, но для этого надо дать развиться индустрии. Я думаю, что создание ограничений этому не поспособствует.

Чиновники сами называли хостелы экономическим чудом и волшебной таблеткой для туристического рынка. «Я на этом рынке с 2010 года и помню, как тогдашний глава департамента туризма Сергей Шпилько (сейчас — президент Российского союза туриндустрии — Inc.) очень радовался появлению хостелов и говорил, что теперь туризм начнет быстро развиваться», — вспоминает хостельер Роман Сабиржанов. Еще в 2013 году Минкульт разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс», который должен был упростить работу «организаций, предоставляющих гостиничные услуги в малых средствах размещения», — например разрешить открывать гостиницы менее чем на 50 номеров в жилых помещениях (развития инициатива не получила).

Хостел или ночлежка

Деятельность хостелов в России сейчас не регулируется никаким законом. С 1 января 2015 года в силу вступил профильный регламент «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам» (допускает размещение хостелов в квартирах при наличии не менее 4 кв м на человека, а также туалета и душевой кабины на каждые 15 человек), но он носит рекомендательный характер. Кроме того, еще в 2013 году был принят Федеральный закон «О подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу» (108-ФЗ), который обязывает все гостиницы, находящиеся в городах проведения чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка конфедераций FIFA, пройти «официальную классификацию» — получить свидетельство о той или иной категории «звездности».

Быстрое развитие сегмента привело к тому, что хостелы начали открывать люди, не разбирающиеся в гостиничном бизнесе. Сложилась ситуация, когда в хостеле в элитном доме на Арбате могли жить гастарбайтеры. Ночлежки для гастарбайтеров в подвалах также стали называться хостелами, чем сильно подпортили рынку репутацию, а о соседстве с хостелами европейского образца жителям можно только мечтать, объясняет Ольга Воинова.

Порядочные хостельеры давно поддерживают добрососедские отношения с владельцами квартир в домах, где работают. Например, ремонтируют подъезды за свой счет, делают себе отдельный вход, ставят видеонаблюдение, следят за чистотой и порядком. «Легально работающие хостелы, которые работают вдолгую, все делают по закону: налаживают контакты с соседями, соблюдают ГОСТ и пожарную безопасность, ведут миграционный учет, в преддверии Чемпионата мира взаимодействуют с Росгвардией; у них проверенный, обученный персонал, и к ним претензий нет», — утверждает Владимир Окуньков. Нарекания, по его мнению, вызывают нелегальные ночлежки, но с ними как раз никто не борется, потому что максимально прозрачный и официально зарегистрированный хостел закрыть проще: «Бизнес-сообщество много раз говорило Хованской: поедемте по адресам, откуда поступают жалобы, и проверим, кто там. Ни разу она не поехала».

Читать также

Не только кровати: как создать концепцию продвинутого хостела (выбросить телевизор и завести кошку)

«Профанация и лукавство»

Апелляция к интересам жителей — это профанация и лукавство, считают участники рынка. «Если весь вопрос в соседях — то вот, пожалуйста, давайте спросим у соседей», — говорит Евгений Насонов, имея в виду «согласительный» законопроект, разработанный депутатами совместно с Минкультом (впрочем, в 2017 году Насонов отмечал, что предложение получать согласие жителей подъезда не соответствует Жилищному кодексу, в котором нет понятия «подъезд»). «Надо смотреть на вещи трезво: у нас жильцы всегда всем недовольны, угодить им в принципе невозможно», — предупреждает Владимир Капустин.

Противоречивым выглядит само стремление авторов «запретительного» законопроекта ограничить «малые формы размещения» нежилым фондом, ведь к нему относятся в том числе помещения на первых этажах жилых зданий, соседствующие с квартирами. «Если вы в жилом доме на первом этаже с отдельным входом устроите ночлежку для гастарбайтеров, вы что, не будете мешать жителям и генерировать жалобы? — комментирует Евгений Насонов. — Недобросовестные предприниматели выкупают первые этажи, делают отдельный вход и устраивают ночлежки для мигрантов из ГБУ „Жилищник“. Жители воют, но все проверяющие говорят: это по закону». Впрочем, с 2015 года перевод помещений из жилых в нежилые фактически прекратился. «Если раньше только за счет [перевода жилых помещений в нежилые] московская недвижимость дорожала на 25 млрд рублей в год, то сейчас эти деньги город потерял. На интересы малого бизнеса все наплевали», — говорит Владимир Капустин.

«Узаконьте и контролируйте»

Ранее мэрия Москвы обещала оставить хостелы в покое до Чемпионата мира по футболу 2018. Участники рынка уверены, что трогать хостелы до Чемпионата действительно не будут, — сейчас важно разместить всех туристов, — но опасаются, что после него борьба с хостелами перейдет в активную фазу.

На федеральном уровне противостояния хостелам на самом деле нет, в туристических Питере и Крыму власти лояльны к мини-гостиницам — зато в Москве хостелы активно выдавливают с рынка последние несколько лет, рассказал Inc. участник рынка на условиях анонимности. В городе строят и открывают много больших и дорогих гостиниц, которым не нужна конкуренция с маленькими и дешевыми минималистичными отелями. Поэтому запрет работы в жилых помещениях — только начало. Высока вероятность, что скоро хостелы запретят вообще и этот бизнес просто станет теневым.