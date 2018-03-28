Еврокомиссия еще не завершила оценку проекта газопровода «Северный поток — 2»

"Как вы знаете, Еврокомиссия оценивает сейчас этот проект, — сказал он. — Строительство инфраструктуры между странами ЕС и странами, не входящими ЕС, должно соответствовать нормам ЕС. Именно такой подход действует у Еврокомиссии по отношению к этому проекту".

ЕК в ноябре 2017 года одобрила поправки к газовой директиве Евросоюза и таким образом намерена распространить на «Северный поток — 2» и любые другие морские трубопроводы действие дискриминационного для поставщиков газа Третьего энергопакета ЕС.

Швеции и Дании. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало 27 марта разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, — России, Финляндии

О проекте

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.