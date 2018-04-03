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В Москве исполнят «Страсти по Матфею» митрополита Илариона в память о погибших в Кемерове
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В Москве исполнят «Страсти по Матфею» митрополита Илариона в память о погибших в Кемерове 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пять хоров, солисты и митрополит Волоколамский Иларион в качестве чтеца исполнят во вторник в Москве в «Крокус Сити Холле» ораторию «Страсти по Матфею», написанную митрополитом. Концерт посвятят памяти погибших при пожаре в Кемерове 25 марта.
"Эта музыкально-сценическая постановка пройдет в дни Страстной седмицы, когда православная церковь вспоминает страдания, смерть и Воскресение Христа. Митрополит принял решение посвятить концерт памяти погибших в Кемерове", — отмечается в сообщении организаторов концерта. «Произведение призвано в преддверии праздника Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, но при этом посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету», — поясняют организаторы.
Отрывки из Евангелия со сцены прочтет сам автор оратории, митрополит Волоколамский Иларион. В постановке заняты светские и церковные хоровые коллективы: Государственная академическая симфоническая капелла России, Московский Синодальный хор, хор «Мастера хорового пения», хор Московского государственного университета имени Ломоносова и хор «Согласие» из Голландии. Среди солистов — лауреат «Золотой маски» сопрано Альбина Шагимуратова и победитель телевизионного шоу «Голос» иеромонах Фотий (Мочалов).
Всего на сцене будут находится до 300 человек, масштабное музыкальное действо будут сопровождать визуальные видеопроекции.
"Страсти по Матфею", написанные в 2006 году, — наиболее часто исполняемое произведение митрополита Илариона (Алфеева). Более 100 раз оно звучало в разных городах России и разных странах.
Концерт 3 апреля будет благотворительным: значительную часть средств от продажи билетов направят фонду «Линия жизни» на помощь тяжелобольным детям.
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