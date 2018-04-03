В Москве исполнят «Страсти по Матфею» митрополита Илариона в память о погибших в Кемерове

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Пять хоров, солисты и митрополит Волоколамский Иларион в качестве чтеца исполнят во вторник в Москве в «Крокус Сити Холле» ораторию «Страсти по Матфею», написанную митрополитом. Концерт посвятят памяти погибших при пожаре в Кемерове 25 марта.

"Эта музыкально-сценическая постановка пройдет в дни Страстной седмицы, когда православная церковь вспоминает страдания, смерть и Воскресение Христа . Митрополит принял решение посвятить концерт памяти погибших в Кемерове", — отмечается в сообщении организаторов концерта. «Произведение призвано в преддверии праздника Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, но при этом посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету», — поясняют организаторы.

Всего на сцене будут находится до 300 человек, масштабное музыкальное действо будут сопровождать визуальные видеопроекции.

"Страсти по Матфею", написанные в 2006 году, — наиболее часто исполняемое произведение митрополита Илариона (Алфеева). Более 100 раз оно звучало в разных городах России и разных странах.

Концерт 3 апреля будет благотворительным: значительную часть средств от продажи билетов направят фонду «Линия жизни» на помощь тяжелобольным детям.