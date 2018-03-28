БаАЭС провела финал конкурса «Атомная энергетика — гордость России-2018»

В информационном центре Балаковской АЭС 27 марта 2018 года под девизом « Росатом — технологический лидер России » прошел финал регионального конкурса реферативных и исследовательских работ «Атомная энергетика — гордость России-2018».

Совместный проект управления информации и общественных связей Балаковской атомной станции и СГТУ имени Ю. А. Гагарина проводится в этом году уже в юбилейный — пятый раз. Конкурс успел выйти за пределы не только региона, но и страны, о нем знают и в ведущих европейских университетах.

На заключительном — очном — этапе творческого состязания в этом году были представлены 44 работы по нескольким тематическим секциям: «Экологическая и промышленная безопасность», «Перспективные технологии в атомной энергетике». В номинации «Атомная энергетика в России и за рубежом» работы ребята представили на английском языке.

Оценивали исследовательские работы преподаватели института энергетики и транспортных систем СГТУ, специалисты Балаковской АЭС, члены Совета ветеранов атомной станции, а также представители Балаковских филиалов АО «Атомтехэнерго» и «Атомэнергоремонт».

Как самую креативную отметило жюри работу Ирины Балдуевой, ученицы 11 класса 45-ой школы г. Саратова (наставник — учитель физики Ксения Селина) «Являются ли тараканы индикатором радиационного загрязнения». Идея исследования родилась у ее педагога после участия в прошлогоднем конкурсе, а разработкой темы школьница занималась самостоятельно. Для Ирины — это уже четвертый конкурс. Не новичок в проекте и ее одноклассник — Владимир Москаев, который занял второе место в своей номинации с рефератом «Перспективы в области ядерной медицины». «В конкурсе участвую в третий раз, — делится призер. — Вообще приезжаю сюда за позитивными эмоциями и, конечно, за знаниями, потому что всегда узнаю здесь очень много нового, получаю опыт, как исследовательский, так и публичных выступлений. Для меня это очень ценно. К тому же, конкурс позволил мне определиться и с выбором будущей профессией — буду поступать в СГТУ на факультет атомной энергетики».

Дебютное выступление на иностранном языке принесло победу балаковской школьнице Ксении Курловой (11 класс СОШ №11, наставник — учитель английского языка Татьяна Самохвалова). Более полугода ученица изучала положение России на мировой атомно-энергетической арене и знакомилась с международными проектами Росатома.

-Наши конкурсанты с каждым годом демонстрируют все более высокий уровень подготовленности, — подчеркнул начальник управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко , обращаясь к участникам. — Своими исследованиями сегодня вы убедительно доказали, что атомные технологии благополучно сосуществуют с обществом и вызывают все большую степень доверия у населения, которая объясняется высоким уровнем безопасности предприятий атомной энергетики. Уверен, что с такими кадрами, как вы, у нашей отрасли прекрасное будущее.

По итогам мероприятия все участники были отмечены дипломами и памятными подарками от Балаковской АЭС.