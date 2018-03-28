Минсельхоз Удмуртии пересмотрит порядок предоставления субсидий при строительстве новых скотомест

Ижевск. Удмуртия . Министерство сельского хозяйства Удмуртии пересмотрит порядок предоставления субсидий при строительстве и реконструкции животноводческих ферм. В ведомстве считают, что в некоторых случаях фактическая стоимость выполненных работ разнится с заявленной, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств.

«Как правило, это какая-то квадратура, и мы прекрасно должны понимать, что сегодня построить один квадратный метр можно разными способами и за разные деньги. Чтобы мы могли объективно констатировать правильность строительства, мы должны быть как минимум специалистами в этом направлении. У нас сегодня Минсельхоз , во-первых, не располагает такими специалистами и, на мой взгляд, это было рискованное, но очень нужное решение — предоставить субсидии на одно скотоместо», — рассказала и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова

По ее словам, в ведомстве сейчас пересматривают формат предоставления этого вида господдержки, причем делают это «с точки зрения привязки к фактически произведенным затратам».

«Были действительно нарушения в строительстве, были несопоставимые стоимости заявленной и фактической. […] И я в своих рабочих поездках сталкивалась с предприятиями, которые еще не получили субсидии, но хотят получить. Которые вложили десятки миллионов рублей в строительство животноводческого помещения, и сейчас они его перестраивают. Перестраивают не с точки зрения изменения технологии, а, например, удлиняют скотоместа, но это же неправильно. Проблема в том, что у нас нет компетенции, чтобы съездить проверить проект. Два направления в этом случае: меняем формат предоставления господдержки, второе направление — отрабатываем с точки зрения фактически произведенных затрат», — уточнила Абрамова.

По ее словам, на данный момент от аграриев есть фактическая потребность за 2017 год в размере 400 млн рублей, однако в бюджете таких денег пока нет. Ранее часть средств «перекинули» на оказание помощи производителям молока. Речь идет о сумме в 200 тыс. рублей. «В апреле мы планируем выйти на сессию Госсовета с восстановлением этих денег», — рассказала журналистам Абрамова.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы отобрать те помещения, которые действительно требуют поддержки. Поэтому в апреле, мы думаем, у нас все эти проработки вопросов закончатся и мы будем готовы объявить о том, что будет сделано», — сказала Ольга Абрамова, уточнив, что не все аграрии получат субсидии.