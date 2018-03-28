Ещё
Госсовет Татарстана раскритиковал гендиректора «Славицы» за бытовой расизм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госсовет Татарстана раскритиковал гендиректора «Славицы» за бытовой расизм 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Марат Галеев во время парламентских слушаний предложил генеральному директору ООО «Фабрика мороженого „Славица“» внимательнее отнестись к маркетинговой кампании предприятия, передает «Коммерсант».
«Такие провокационные названия, в частности, «Обамка», — этого делать нельзя. Нельзя играть на чувствах людей. У нас, к сожалению, бытовой расизм сидит в головах у значительной части населения», — пояснил Галеев.
Напомним, ранее скандально известный производитель мороженого «Обамка» и «Хохол», выпустил новый вид десерта с названием «Бедный еврей». Позже стало известно, что прокуратура Набережных Челнов проведет проверку по факту выпуска местной компанией мороженного с неоднозначным названием.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Люксембург отозвал своего посла из Москвы СК: охранник в «Зимней вишне» услышал сигнал о пожаре и выключил оповещение «С утра открылся — уже пять норм нарушил». ТРЦ в эпицентре конфликта интересов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр105
Мизулина: это удар в спину для Путина523
Путин дал поручения Медведеву после трагедии130
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома24
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение