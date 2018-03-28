Госсовет Татарстана раскритиковал гендиректора «Славицы» за бытовой расизм

Марат Галеев во время парламентских слушаний предложил генеральному директору ООО «Фабрика мороженого „Славица“» внимательнее отнестись к маркетинговой кампании предприятия, передает «Коммерсант».

«Такие провокационные названия, в частности, «Обамка», — этого делать нельзя. Нельзя играть на чувствах людей. У нас, к сожалению, бытовой расизм сидит в головах у значительной части населения», — пояснил Галеев.

Напомним, ранее скандально известный производитель мороженого «Обамка» и «Хохол», выпустил новый вид десерта с названием «Бедный еврей». Позже стало известно, что прокуратура Набережных Челнов проведет проверку по факту выпуска местной компанией мороженного с неоднозначным названием.