Дима Билан отменил концерт в Архангельске из-за общероссийского дня траура

Российский певец и киноактер Дмитрий Билан отменил выступление в Архангельском театре драмы имени Ломоносова по причине общероссийского дня траура в России

Об этом он сообщает на своей официальной странице в социальной сети Вконтакте:

«Внимание! Архангельск ! Концерт в вашем городе с 28 марта переносится на 29 марта, в связи с большим горем в нашей стране! Считаю своим долгом почтить память погибших в Кемерово ! Знаю, что у вас проданы все билеты и ожидается аншлаг, поэтому надеюсь на понимание! Нарьян-Мар , по поводу вашего концерта сообщу чуть позже!»

В комментариях на странице певца пользователи сети выражают солидарность.