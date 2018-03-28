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Дима Билан отменил концерт в Архангельске из-за общероссийского дня траура
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дима Билан отменил концерт в Архангельске из-за общероссийского дня траура 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Российский певец и киноактер Дмитрий Билан отменил выступление в Архангельском театре драмы имени Ломоносова по причине общероссийского дня траура в России.
Об этом он сообщает на своей официальной странице в социальной сети Вконтакте:
«Внимание! Архангельск! Концерт в вашем городе с 28 марта переносится на 29 марта, в связи с большим горем в нашей стране! Считаю своим долгом почтить память погибших в Кемерово! Знаю, что у вас проданы все билеты и ожидается аншлаг, поэтому надеюсь на понимание! Нарьян-Мар, по поводу вашего концерта сообщу чуть позже!»
В комментариях на странице певца пользователи сети выражают солидарность.
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