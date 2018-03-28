Как рязанцам понять, за какие именно коммунальные услуги они платят деньги

Многие собственники или наниматели сталкиваются в Рязани с тем, что им не предоставляют счета по оплате содержания и ремонта жилья и «коммуналки» по форме, утверждённой Приказом Минстроя РФ от 29 декабря 2014 года №924/пр. О этом RZN.AIF.RU рассказал председатель Совета Рязанской ассоциации защиты прав потребителей Олег Попов

«Между тем, рекомендуемый платёжный документ должен предоставляться до конца месяца и содержать понятный рядовому гражданину подробнейший расчёт, — говорит эксперт. — В него входит указание тарифов на энергоресурсы и размеров платы за квадратный метр, технических перерывов в их подаче, объёмов потребления индивидуальных и общедомовых, льгот и субсидий, переплат и недоплат, начислений и перерасчётов».

По словам Олега Попова, в платёжном документе должна быть и информация о том, какие жилищные услуги (по содержанию и ремонту жилого помещения) граждане в конкретном месяце получили.

«Разобравшись, сколько и за что начислили, можно смело отправляться в КВЦ или в бухгалтерию ТСЖ, — продолжает эксперт. — У нас же человек узнаёт о «коммунальной» сумме внезапно, оказавшись перед платёжным окошком или банкоматом. Где уж тут понять, на что ушли деньги? Почему же этот платёжный документ никто никогда не видел? Всё просто: он делает прозрачными абсолютно все расчёты и расходы. Предусмотрена ли ответственность за то, что управляющие организации не дают полной и достоверной информации жителям многоквартирных домов? Закон говорит о том, что если потребитель по указанной причине потерпел убытки, он вправе требовать их возмещения».