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Самарские таможенники изъяли крупную партию контрафактной обуви из Киргизии
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Самарские таможенники изъяли крупную партию контрафактной обуви из Киргизии 

Волга Ньюс 2 часа назад
Сотрудники Самарской таможни изъяли крупную партию контрафактной обуви, предназначенной для одного из торговых центров Москвы, сообщает сайт tass.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе оперативных мероприятий были выявлены три фуры, перевозившие более 32 тыс. пар обуви из Киргизии в один из торговых центров Москвы. Обувь маркирована товарными знаками Adidas, Nike, Lacoste, Reebok", — говорится в сообщении.
Как отмечает портал, представители правообладателей подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции. Общий ущерб, нанесенный правообладателям известных брендов, составил более 130 млн рублей.
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