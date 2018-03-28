Асфальт отремонтировали в Лианозовском проезде

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на участке Лианозовского проезда привели в порядок асфальтовое покрытие. О проведении работ отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Фальмонов

«Сообщаем, что технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)