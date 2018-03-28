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В сеть попали неизвестные фото Жанны Фриске тринадцатилетней давности
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В сеть попали неизвестные фото Жанны Фриске тринадцатилетней давности 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@friskefanВ сеть попали неизвестные фото Жанны Фриске тринадцатилетней давностиПоклонники Жанны Фриске обсуждают кадры из фотосессии с ее участием, сделанной тринадцать лет назад. Напомним, певицы не стало 15 июня 2015 года. Автором снимков является столичный фотограф Аслан Ахмадов. В своем Instagram он опубликовал несколько фотографий, сделанных еще в 2005 году. И рассказал историю, связанную с ними: Жанна… Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны.
Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 22 Мар 2018 в 8:04 PDT  Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 22 Мар 2018 в 2:30 PDT  По словам Аслана, дело происходило на выставке, где можно было приобрести фотографии знаменитостей: Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров. Подписчики фотографа оценили увиденные снимки: «Какая она космическая была Девушка!», «Какая несправедливость…..красавица! Супер! Очень не хватает Жанночки!», «Аслан, прекрасная работа! Красавица!», «Одна из немногих кто вызывает улыбку до сих пор». Читай также, почему Шон Пенн по-прежнему не может помириться с бывшей женой.
Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 22 Мар 2018 в 12:24 PDT
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