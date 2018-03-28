Англосаксов приводит в чувство только удар в зубы

На Западе не утихает очередная русофобская кампания, инициированная Великобританией . По своему накалу, по степени абсурдности она давно уже стала беспрецедентной.

Конечно, Россию и раньше старались обвинить во всех грехах. Но случаев, когда градус напряжения между двумя странами ставил их на грань разрыва дипломатических отношений, было немного. Сегодня же, когда Великобритания организовала массовую высылку российских дипломатов, такой сценарий стал вполне вероятным.

На этом фоне решение британского правительства выдать госорганам право арестовывать активы и счета российского бизнеса без решений судов еще больше ухудшило ситуацию. Ведь это решение было принято на фоне заявления главы Либерально-демократической партии Винса Кейбла , который призвал «подтолкнуть российских олигархов воздействовать на свое правительство». Впервые в XXI веке один из ведущих политиков страны, именующей себя «цитаделью демократии», без тени стеснения фактически объявил о попытке организации олигархического переворота в другой стране. Еще и ради этого открыто призвал отбросить главный принцип «правового государства», о котором так много твердили британцы — презумпцию невиновности. Поддержал идею обязать каждого российского бизнесмена доказывать законность происхождения своего имущества, вместо того, чтобы искать доказательства его вины.

Призыв к олигархическому перевороту мог бы показаться абсурдным нонсенсом, если бы не два обстоятельства.

Голос либеральных демократов имеет громадное значение для правящих консерваторов. У партии Терезы Мэй нет большинства в парламенте. По этой причине каждый раз инициируя какой-то закон, консерваторы обращаются за поддержкой к соратникам Кейбла. Так, например, было при принятии закона «О криминальных финансах», на который ссылается в своем решении британское правительство. Осознавая, что в его руках «золотая акция», Кейбл может позволить себе говорить открыто то, что думают, но предпочитают не произносить правящие консерваторы.

Второе обстоятельство заключается в том, что заявление лидера либерал-демократов полностью укладывается в политику Туманного Альбиона на протяжении четырех с половиной столетий.

С момента установления торговых контактов с Русским царством, Лондон стремился навязать русскому народу олигархическое правление. Ради этой цели британцы профинансировали целый ряд государственных переворотов в России.

В конце XVI века посланники английской королевы Елизаветы I Джером Боус и Джером Горсей оказались причастны к гибели Ивана Грозного . По признанию британских дипломатов, русский царь погиб от рук Богдана Бельского и Бориса Годунова . Но первый был тесно связан с Боусом, а второму оказывал материальную помощь Горсей.

Еще несколько государственных переворотов в Российской империи английское правительство профинансировало в XVIII-XX веках. В двух случаях эти перевороты закончились убийством императоров (Петр III и Павел I). Еще один свергнутый правитель России ( Николай II ) был убит не сразу, а спустя некоторое время. Однако и в этом случае британский двор косвенно оказался причастен к его гибели, отвергнув предложения Временного правительства о переезде экс-императора и его семьи в Англию.

Все это время Великобритания использовала метод давления и подкупа. И каждый раз ее политика была направлена на установление в России не демократии, а олигархии. После смерти Ивана Грозного не без помощи британцев власть фактически сосредоточилась в руках узкой группы боярства, лидером которой был Борис Годунов. То же самое произошло и в начале правления преемников Петра III и Павла I, когда правительство перешло под контроль крупных собственников. Из представителей капитала состояло и Временное правительство.

Такая тяга к установлению олигархии объяснялась очень просто — богачей было несложно контролировать. Богатство крупного капитала всегда имело незаконное происхождение, и для его легализации необходимо было идейное обоснование. В качестве такого обоснования крайне удобной представлялась концепция «элитной нации», которую в разных вариациях то и дело предлагали проворные британские «партнеры». Суть ее сводилась к тому, что элита, якобы, имеет отличное от народа происхождение.

В XVI-XIX веках западные историки пропагандировали теорию «норманнского происхождения» российского дворянства. Якобы, представители наиболее родовитых семейств имели право владеть своей собственностью, поскольку их предки (варяги) силой подчинили славян.

В XX веке в качестве аналога «норманнской теории» стал культ успешности. В соответствии с ним миллиардеры — это не воры, укравшие общенародную собственность, а «наиболее талантливые, наиболее трудоспособные» люди, отличные от других граждан.

Внушая наиболее богатым мысль об их «отличии» от простых россиян, англосаксы каждый раз закладывали между двумя группами общества непреодолимую пропасть. Но поскольку крупный капитал был крайне малочислен, над его сознанием всегда довлел страх — страх перед большинством. Это давало англосаксам возможность играть на его страхах. На этом фоне, чтобы еще больше поставить крупный капитал в зависимость, англосакские группы занимались его моральным разложением.

Однако внушая другим концепцию «элитной нации», британцы перенесли все связанные с этой концепцией комплексы на себя. С XIX века по сегодняшний день в Великобритании распространилась идея «элитной расы», под которой англосаксы, конечно же, подразумевали себя. Находясь под воздействием этой идеологемы, британская элита постепенно привыкла смотреть на остальной мир с презрением, стала воспринимать другие народы в качестве «низших рас».

Но все дело в том, что презрительно относясь к другим, теряешь чувство реальности. Это и произошло сегодня с британцами. Они всерьез уверены, что российскую власть можно пошатнуть с помощью давления на крупный бизнес. Совершенно не понимают тот факт, что великим народом нельзя управлять из вне — тем более в момент, когда у него появился лидер.

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