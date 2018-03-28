Макрон: Франция не забудет офицера Бельтрама, спасшего жизнь заложницы

"Правый, ясный и храбрый, он противостоял агрессии исламистов, противостоял ненависти, смертельному сумасшествию", — сказал Макрон, выступая на траурной церемонии в память о погибшем жандарме. Глава французской республики подчеркнул, что Бельтрам был воплощением дух французского сопротивления.

"Этот герой — это человек, со своей историей, со своими связями, со своими чувствами. И в то же время этот герой был великим военнослужащим Франции. Он будет жить в вас, среди вас, в ваших воспоминаниях", — отметил Макрон.

По его словам, «смертельный урок высечен на сердце французов». «Память о нем (подполковнике Бельтраме — ред.) будет жить, его пример будет продолжаться… Ваша жертва, Арно Бельтрам, нас обязывает, нас учит, говорит как ничто другое, что есть Франция», — отметил президент республики.

Макрон выразил признание и восхищение всей нации поступком Бельтрама.

МИД Франции в своем коммюнике отметил «исключительную храбрость» офицера, отдавшего жизнь на службе нации, и выразил глубокие соболезнования семье погибшего жандарма.

В прошлую пятницу была совершена серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.

Бельтрам был один из первых, кто приехал на место происшествия и попросил обменять себя на одну из заложниц. Офицер был ранен террористом и в субботу скончался от полученных ранений. Как отмечают в правоохранительных органах Франции, оперативные действия Бельтрама помогли спасти жизни нескольких человек.