Следователи ищут очевидцев инцидентас извращенцем в кинотеатре «Киномакс» 

Следственным отделом по Ворошиловскому району города Ростов-на-Дону СУ СКР по Ростовской области проводится доследственная проверка опубликованной в социальных сетях и СМИ информации о совершении мужчиной развратных действий в отношении детей в кинотеатре «Киномакс-Дон», расположенном в г. Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина. С целью всесторонней проверки размещенных в СМИ сведений, следователи просят граждан, обладающих какой-либо информацией о данном факте обратиться в следственные органы СК по Ростовской области по телефонам:8 (863) 2-300-224; 8-919-88-99-222 Вся полученная информация будет тщательнейшим образом проверена и учтена при принятии процессуального решения.