Свердловские выборы побили рекорд

Выборы президента России ознаменовались на Среднем Урале беспрецедентной явкой — более 62%, которой ещё не было в новейшей истории Свердловской области. Призывы к бойкоту какой-то серьёзной поддержки у людей не нашли. Жители региона поддержали курс на созидание и стабильность: более 1,5 млн человек проголосовали за действующего руководителя страны — порядка 75% от всех свердловчан, принявших участие в голосовании.

«Этот результат превзошёл итоги 2012 года, — констатировал губернатор Евгений Куйвашев . — Наша главная задача сейчас — начать работу над выполнением установок, данных главой государства. Я уверен, что мы со всеми задачами справимся».

Каких-то серьёзных нарушений на выборах отмечено не было. «Работали две мобильные группы, которые посещали штабы кандидатов и снимали информацию, если появлялась какая-то напряжённость, — заявил региональный координатор Национального общественного мониторинга в Свердловской области Евгений Стругов. — Вторая мобильная группа работала с избирательными участками. Если где-то выходили какие-то нестандартные ситуации, мы выезжали».

22 марта известные уральцы, вошедшие в число доверенных лиц Владимира Путина , обсудили с губернатором планы по выполнению наказов президента и избирателей.

«За время избирательной кампании поступило около тысячи обращений, работа по которым сегодня продолжается, — заявила руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева . — Так, буквально в ручном режиме приходилось заниматься проблемами дольщиков и пайщиков. Сегодня таких звонков стало меньше, люди видят результаты этой работы. Кроме того, в штаб обращались по вопросам ЖКХ, земли, по детям-инвалидам».