Свердловские выборы побили рекорд 

На прошлой неделе Центризбирком РФ признал выборы президента России состоявшимися. В Свердловской области также подвели итоги минувшего голосования.
Выборы президента России ознаменовались на Среднем Урале беспрецедентной явкой — более 62%, которой ещё не было в новейшей истории Свердловской области. Призывы к бойкоту какой-то серьёзной поддержки у людей не нашли. Жители региона поддержали курс на созидание и стабильность: более 1,5 млн человек проголосовали за действующего руководителя страны — порядка 75% от всех свердловчан, принявших участие в голосовании.
«Этот результат превзошёл итоги 2012 года, — констатировал губернатор Евгений Куйвашев. — Наша главная задача сейчас — начать работу над выполнением установок, данных главой государства. Я уверен, что мы со всеми задачами справимся».
Каких-то серьёзных нарушений на выборах отмечено не было. «Работали две мобильные группы, которые посещали штабы кандидатов и снимали информацию, если появлялась какая-то напряжённость, — заявил региональный координатор Национального общественного мониторинга в Свердловской области Евгений Стругов. — Вторая мобильная группа работала с избирательными участками. Если где-то выходили какие-то нестандартные ситуации, мы выезжали».
22 марта известные уральцы, вошедшие в число доверенных лиц Владимира Путина, обсудили с губернатором планы по выполнению наказов президента и избирателей.
«За время избирательной кампании поступило около тысячи обращений, работа по которым сегодня продолжается, — заявила руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева. — Так, буквально в ручном режиме приходилось заниматься проблемами дольщиков и пайщиков. Сегодня таких звонков стало меньше, люди видят результаты этой работы. Кроме того, в штаб обращались по вопросам ЖКХ, земли, по детям-инвалидам».
Между тем проблемной темой остаётся сегодня ситуация, сложившаяся вокруг ДК «Химмаш», которому грозит разрушение со стороны собственника. Под обращением в штаб с просьбой сохранить дом культуры поставили подписи 5 200 человек. Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, сам проживший много лет в этом районе Екатеринбурга, подтвердил: вопрос очень волнует горожан. Сейчас по данному вопросу идёт процесс переговоров. О результатах говорить преждевременно, но задача властей — сохранить здание.