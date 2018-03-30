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Иванов призвал Минприроды выстраивать диалог с обществом
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Иванов призвал Минприроды выстраивать диалог с обществом 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалистам в природоохранной сфере необходимо улучшить коммуникации с гражданами. Такое мнение высказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на коллегии, посвященной итогам работы Министерства природных ресурсов и экологии РФ в пятницу.
"Для вас, специалистов в природоохранной сфере, наряду с выполнением прямых функциональных обязанностей, важнейшей задачей является выстраивание нормальных, здоровых, основанных на профессиональном подходе коммуникаций с обществом", — сказал Иванов. «Людей, как известно, нужно уметь слышать, нужно уметь говорить с ними», — отметил он.
Иванов добавил, что доходчивое объяснение принятого решение, честные ответы на вопросы, не только предотвращают конфликт, но и позволяют сделать из противников — сторонников. «Только сообща, работая планомерно и последовательно, возможно эффективно решать те сложные проблемы, которые копились у нас десятилетиями и не решались», — подчеркнул Иванов.
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