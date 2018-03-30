Иванов призвал Минприроды выстраивать диалог с обществом

"Для вас, специалистов в природоохранной сфере, наряду с выполнением прямых функциональных обязанностей, важнейшей задачей является выстраивание нормальных, здоровых, основанных на профессиональном подходе коммуникаций с обществом", — сказал Иванов. «Людей, как известно, нужно уметь слышать, нужно уметь говорить с ними», — отметил он.

Иванов добавил, что доходчивое объяснение принятого решение, честные ответы на вопросы, не только предотвращают конфликт, но и позволяют сделать из противников — сторонников. «Только сообща, работая планомерно и последовательно, возможно эффективно решать те сложные проблемы, которые копились у нас десятилетиями и не решались», — подчеркнул Иванов.