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В Свердловской области чиновник избил помощника депутата за замечания по технике безопасности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Свердловской области чиновник избил помощника депутата за замечания по технике безопасности 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Чиновник администрации Среднеуральска Свердловской области набросился с кулаками на помощника депутата, сделавшего замечание из-за нарушения правил работ при спуске флага на здании местной администрации по случаю дня траура по погибшим в пожаре в Кемерове, пишет ИА «Ура.ру».
Пострадавший успел снять момент нападения на видео.
Помощник депутата Александр Черменинов увидел, что на здании администрации из-за траура приспускали флаг. При этом работы выполнялись с нарушениями. «Я сам проработал 10 лет в администрации директором административно-хозяйственного и информационного управления. Знаю, как должны выполняться такие работы, и увидел, что не так. Во-первых, территория не была огорожена, под люлькой автовышки проходили дети. Во-вторых, в люльке находился не монтажник, а главный инженер МКУ ЖКХ Максим Ашмарин. Он был не пристёгнут, без каски, и вообще он не имеет допуска к работам на высоте», — рассказал агентству Александр Черменинов.
По словам Черменинова, в этот момент на крыльцо вышел начальник управления ЖКХ Виталий Плотников. Замечания помощника депутата он проигнорировал. Мало того, неожиданно выбежал его заместитель Иван Голосов. «Он попытался меня обойти, чтобы не попасть в кадр, а потом, ни слова не говоря, ударил меня по лицу»», — продолжает Черменинов.
После инцидента мужчина обратился за медицинской помощью в травмпункт и написал заявление в полицию. В больнице ему назначили экспертизу, так как заподозрили сотрясение мозга. «Раз мужчина обратился в полицию, и имеет на руках КУСП, значит, его заявление зарегистрировано и по нему будет проведена проверка», — сказал корреспонденту Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарии в управлении ЖКХ Среднеуральска, но телефоны в ведомстве не отвечали.
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