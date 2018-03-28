В Свердловской области чиновник избил помощника депутата за замечания по технике безопасности

Чиновник администрации Среднеуральска Свердловской области набросился с кулаками на помощника депутата, сделавшего замечание из-за нарушения правил работ при спуске флага на здании местной администрации по случаю дня траура по погибшим в пожаре в Кемерове , пишет ИА «Ура.ру».

Пострадавший успел снять момент нападения на видео.

Помощник депутата Александр Черменинов увидел, что на здании администрации из-за траура приспускали флаг. При этом работы выполнялись с нарушениями. «Я сам проработал 10 лет в администрации директором административно-хозяйственного и информационного управления. Знаю, как должны выполняться такие работы, и увидел, что не так. Во-первых, территория не была огорожена, под люлькой автовышки проходили дети. Во-вторых, в люльке находился не монтажник, а главный инженер МКУ ЖКХ Максим Ашмарин. Он был не пристёгнут, без каски, и вообще он не имеет допуска к работам на высоте», — рассказал агентству Александр Черменинов.

По словам Черменинова, в этот момент на крыльцо вышел начальник управления ЖКХ Виталий Плотников . Замечания помощника депутата он проигнорировал. Мало того, неожиданно выбежал его заместитель Иван Голосов. «Он попытался меня обойти, чтобы не попасть в кадр, а потом, ни слова не говоря, ударил меня по лицу»», — продолжает Черменинов.