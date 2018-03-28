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Специалисты ТВ‑студии в Электростали провели семинар для съемочных групп медиашколы
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Специалисты ТВ‑студии в Электростали провели семинар для съемочных групп медиашколы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты студии «Элемаш-ТВ» отдела по связям с общественностью Машиностроительного завода (МСЗ) провели обучающий семинар для съемочных групп первой городской медиашколы «Форсайт» в подмосковной Электростали, говорится в сообщении пресс-службы завода.
«Редактор информационных передач Ирина Жукова и оператор Роман Бородинцев дали экспертную оценку видеосюжетам, подготовленным начинающими тележурналистами из МОУ «Лицей №7», МОУ «Гимназия №21» и МОУ «СОШ №11» по следам открытия VII Школьной недели высоких технологий и технопредпринимательства, состоявшегося в марте на базе Сколковского института науки и технологий (Москва)», — говорится в сообщении.
Опытные телевизионщики уделили внимание теоретической основе процесса съемки и монтажа видеосюжетов, поделились с юными журналистами особенностями и секретами профессии.
Как отметил Бородинцев, создание городской медиашколы даст новый импульс профориентационной работе, осуществляемой ПАО «МСЗ» и АО «ТВЭЛ» (топливной компанией Росатома) совместно с управлением образования Электростали.
«На сегодняшний день многие профориентационные проекты, направленные на популяризацию атомной энергетики среди учащейся молодежи, успешно зарекомендовали себя в Электростали. Уверен, что взаимодействие «Элемаш-ТВ» с городской медиашколой «Форсайт» также даст свои плоды. Любое разумное детское начинание не должно остаться без внимания и поощрения», — подчеркнул Бородинцев.
В планах студии «Элемаш-ТВ» — дальнейшая экспертная поддержка и профессиональная опека участников «Форсайта».
Как указывается в сообщении, ПАО «Машиностроительный завод» в Электростали — один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав топливную компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».
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