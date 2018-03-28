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Гитлер черпал свое вдохновение в Британской империи — эксперт
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Гитлер черпал свое вдохновение в Британской империи — эксперт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
У британских джентльменов ощущение собственной исключительности появилось значительно раньше, чем подобные ощущения у немецких нацистов
У Великобритании чувство собственной исключительности появилось гораздо раньше, чем у фашистской Германии. Так считает политолог и публицист Николай Стариков. Эксперт напомнил о том, как Адольф Гитлер признавался в «восхищении» английским народом.
«Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное», — говорил фюрер.
По мнению Старикова, идеологи нацистской партии «черпали свое вдохновение» в политике Британской империи.
«У британских джентльменов ощущение собственной исключительности появилось значительно раньше, чем подобные ощущения у немецких нацистов. Более того, Гитлер и идеологи нацистской партии вдохновение свое черпали в Британской империи», — сказал Стариков в эфире программы «Теория заговора» на телеканале «Звезда».
Недавно министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон позволил себе резкое и оскорбительное высказывание в адрес России, которое вызвало волну негодования среди граждан РФ. Он заявил, что Владимир Путин якобы использует ЧМ-2018 по футболу как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду-1936. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал слова Джонсона «отвратительными» и подчеркнул, что подобные заявления от политика такого высокого уровня «носят недопустимый характер».
А пользователи соцсетей быстро напомнили Борису Джонсону об обложке британского таблоида The Sun 2015 года, где был показан скрин с видеозаписи 1933 года, на которой юная королева Елизавета II выполняет нацистское приветствие.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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