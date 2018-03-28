МИД России обвинил Британию в невозможности обеспечить безопасность россиян 

МИД России заявил, что британские власти не способны обеспечить безопасность россиян на своей территории. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан. Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, загадочное «самоубийство» Бориса Березовского и удушение его делового партнера Николая Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль", — говорится в сообщении.
Ранее вдова Александра Литвиненко Марина заявила, что Британия не может уберечь политэмигрантов, таких как ее муж и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль