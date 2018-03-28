«За себя и за того парня». «Двойные» зарплаты привели кировские МУПы к проверкам и кадровой оптимизации

22 марта глава администрации Кирова Илья Шульгин заявил, что намерен очистить бюджетные учреждения региона от «мертвых душ». Причиной стали завышенные зарплаты сотрудников некоторых МУПов города, одновременно занимающих по 2-3 полные ставки. «За счет свободных вакансий, под которые также выделяется финансирование, появляется возможность осуществления необоснованных дополнительных выплат — как правило, руководящему составу учреждений. Такого рода выплаты — это история с „мертвыми душами“, которая хорошо известна каждому школьнику», — пояснил сити-менеджер.

Вопросом расходования бюджетных средств Илья Шульгин заинтересовался не просто так. На январском заседании гордумы Кирова городская контрольно-счетная палата заявила о многочисленных фактах нарушений при организации детского питания. Глава городской КСП Елена Мерзлякова заявила об «отсутствии адресности использования платы». Проще говоря, собранные родителями деньги часто шли совсем не на покупку еды детям. Тогда же КСП выяснила, что питание детей в детских садах не соответствует нормам по повторяемости блюд, калорийности и достаточной витаминизации. Более того, оказалось что «Комбинат готового питания» почему-то закупал продукцию по завышенным ценам. В то, что это было случайностью, поверить сложно — по некоторым видам продуктов завышение стоимости составляло более 75%.

Более того, на заседании гордумы депутаты подсчитали, что за 2015-2016 годы на питание были недонаправлены 27 млн рублей родительских денег, хотя от недостатка средств, судя по зарплатам некоторых сотрудников, отрасль детского питания совсем не страдала. Выяснилось, что действующие сотрудники «Центра ресурсного обеспечения» годами занимали одновременно несколько ставок и получали по ним полные зарплаты.

Особенно «повезло» главбуху МКУ «Центр ресурсного обеспечения», которая во время декретного отпуска начальницы занимала еще и должность руководителя центра и за 2016 год заработала почти 2 млн рублей. В 2015 году бухгалтеру пришлось «довольствоваться» лишь 1,4 млн рублей. По информации КСП, иногда зарплата главбуха доходила до 250 тыс. рублей в месяц. Чтобы столько заработать, она начисляла себе два оклада и две премии. По первой ставке ее ежемесячная премия составила 200%, по второй ‒ 150%.

Негодование руководителей города и депутатов предприимчивая бухгалтер вполне могла объяснять себе «завистью» — за 2016 год мэр Кирова Валерий Владыкин и глава администрации Александр Перескоков заработали чуть больше сотрудницы муниципального предприятия — 1,9 млн и 2,1 млн рублей соответственно.

Спустя два месяца, в марте, стало известно, что главному бухгалтеру МКУ «Центр ресурсного обеспечения» объявлено дисциплинарное взыскание. Кроме того, предприятие попрощалось с предприимчивым бухгалтером. Как могло получиться так, что главбух кировского МУПа зарабатывала столько же, как руководители города и области, глава департамента образования администрации Кирова Александр Петрицкий объяснить не смог, пояснив лишь, что «все выплаты производились согласно положению об оплате труда».

За два месяца сумма причиненного ущерба снизилась с 27 млн до 6 млн рублей. Собранные с родителей деньги, сообщили в мэрии, были «направлены в общий доход бюджета» и потрачены. В администрации Кирова пообещали, что эти средства будут возмещены до конца года с привлечением средств, сэкономленных на закупках, а затем направлены обратно в детские сады.

Чиновники и депутаты пришли к выводу: к необоснованным тратам привело «отсутствие должного учета и контроля за расходованием бюджетных средств и ежемесячного мониторинга начисления заработной платы». Пока за это ответил только глава департамента образования Александр Петрицкий, он отделался замечанием, хотя депутаты ставили вопрос о поиске нового руководителя департамента. Возможно, главные разбирательства еще впереди: кировский следком на днях тоже заинтересовался махинациями с платой за детские сады, возбудив уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в особо крупном размере. Следователи считают, что «не туда» ушли 9 млн рублей.

После скандала с неприлично высокими зарплатами сотрудников муниципальных предприятий глава администрации Кирова Илья Шульгин поручил департаменту финансов проанализировать штатное расписание учреждений и оптимизировать штат. Сити-менеджер подчеркнул: если вакансии долгое время не «закрываются» и учреждение обходится без этих штатных единиц, значит, нужно оценить, насколько они необходимы. Пока же благодаря вакансиям, под которые выделяется финансирование, руководители некоторых учреждений начисляют себе необоснованные выплаты.

Скорее всего, заявление Шульгина вызвано не только ситуацией с «Центром ресурсного обеспечения». Это далеко не первый случай неразумной траты бюджетных денег.

«Сейчас я вынужден решать вопрос с «УК Ленинского района», где четыре руководителя при увольнении получили премии в размере 2,5 миллиона, — говорил на январском совещании Илья Шульгин. — Вот сейчас ситуация в ЦРО, которую мы обсуждаем, вырисовывается ровно такая же».

Напомним, в начале года после проверки качества уборки дворов был уволен глава «УК Ленинского района» Николай Мельников . Илья Шульгин инициировал проверку управляющей компании и муниципальной организации-учредителя, узнав, что ее руководитель Николай Дубровин санкционировал выплату Мельникову и двум его замам «золотых парашютов» на общую сумму около 2 млн рублей. «Мы получаем сотни жалоб от горожан на работу этой управляющей компании, на то, что она не выполняют элементарные требования по содержанию жилфонда и дворовых территорий, хотя эти услуги горожане оплачивают, — отмечал тогда Шульгин. — При всем этом высшие должностные лица компании не только не несут никакой ответственности, но еще и получают бонусы. А затем эта финансовая нагрузка ложится на самих жителей», — возмущался в январе Шульгин.

Впрочем, удивление эта ситуация могла вызвать только у тех, кто, как Шульгин, приехал в Киров недавно. Местные депутаты и общественники несколько лет пытались донести до органов власти информацию, что многие кировские МУПы стали кормушкой для недобросовестных чиновников. По словам депутата кировской гордумы Дениса Ерохина, одно из причин заключается в том, что их работу никто не контролирует — городская контрольно — счетная палата , в которой несколько месяцев назад сменился руководитель, не проверяла кировские МУПы около трех лет. Особое внимание Ерохин просил обратить на деятельность «АТП», которое последние несколько лет работало в убыток. По словам Ерохина, руководители муниципального предприятия использовали средства «АТП» в личных целях. У регионального отделения ЛДПР есть копия письма, в котором правоохранительные органы просят администрацию Кирова признать, что Дубровин нанес городу имущественный ущерб, однако прежние руководители города никаких мер не принимали.

О том, что руководители муниципальных предприятий выкачивают из них деньги, говорит и экс-депутат Госдумы Алексей Кузьмин : «18 самых крупных городских предприятий обладают различными активами на 3,7 млрд рублей, но за год не приносят в городскую казну и 50 млн рублей, хотя получают городских контрактов на 1 млрд рублей. Огромную прибыль получают только „присосавшиеяся“ к этим МУПам ООО-шки, зачастую связанные с их руководителями. Где эффективность в таких цифрах? Решать эту проблему можно лишь кардинальной сменой засидевшихся менеджеров либо выгодной для города приватизацией».

По этой причине скандал с детским питанием вызвал у многих кировских общественников и депутатов скорее радость, чем разочарование — они надеются, что после повторения ситуации с растратой денег новые руководители города возьмутся, наконец, за проверку эффективности работы муниципальных предприятий. Последние заявления сити-менеджера, заявил Кузьмин, дают надежду на то, что «результаты лягут на стол Шульгину, и он будет наводить порядок».

Фото: kirovnet.ru