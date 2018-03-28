В РФ не исключили причастность британских спецслужб к делу Скрипаля

Как отмечает МИД РФ , Лондон разворачивает кампанию по всему миру, чтобы сформировать «абсолютную презумпцию вины России ». «Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании , — сказано в заявлении. — Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне».

Также российское дипведомство подчеркивает, что британская сторона ведет себя крайне странно. «Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия. Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей данным центром совместно с британскими военными ежегодных учениях „Токсичный кинжал“, в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением», сказано на сайте МИД РФ.