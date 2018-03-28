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В РФ не исключили причастность британских спецслужб к делу Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В РФ не исключили причастность британских спецслужб к делу Скрипаля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан, — говорится в заявлении. — Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, загадочное „самоубийство“ Бориса Березовского и удушение его делового партнера Николая Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль».
Как отмечает МИД РФ, Лондон разворачивает кампанию по всему миру, чтобы сформировать «абсолютную презумпцию вины России». «Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании, — сказано в заявлении. — Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне».
Также российское дипведомство подчеркивает, что британская сторона ведет себя крайне странно. «Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия. Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей данным центром совместно с британскими военными ежегодных учениях „Токсичный кинжал“, в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением», сказано на сайте МИД РФ.
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