Глава ВВС Великобритании: необходимо подготовиться к борьбе с Путиным в космосе

Вечером во вторник, 27 марта, глава Королевских военно-воздушных сил заявил, что вооруженные силы Великобритании должны быть готовы к борьбе с такими государствами, как Россия , в космосе.

Начальник штаба Королевских ВВС Сэр Стивен Хиллиер (Stephen Hillier) заявил, что, если Москва была готова совершить химическую атаку в Солсбери, она может бросить вызов международным нормам, запрещающим использование кибератак, лазерных лучей или средств радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов.

«Я не прогнозирую, если так можно выразиться, войну в космосе, но я вижу, что наше пользование космосом оспаривается и что нас пытаются лишить определенных возможностей, — отметил Хиллиер. — Мы уже наблюдаем масштабы происходящего, и нам необходимо готовиться к тому, чтобы разобраться с этой угрозой».

Сегодня правительство опубликует план противостояния той войне, которую Россия ведет уже сейчас, включая противодействие пропаганде в социальных сетях и в киберпространстве, а также противостояние этой угрозе на более традиционном поле боя. Тереза Мэй (Theresa May) отметила, что покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением отравляющего вещества, совершенное 4 марта, стало напоминанием о том, что никто не может чувствовать себя в безопасности и что Великобритании требуется разработать новый подход для того, чтобы противостоять различного рода угрозам, с которыми сталкивается страна.

«Эти люди не должны сомневаться в том, что мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы одолеть их», — отметила премьер-министр во введении к этому плану обеспечения безопасности.

В этом документе говорится, что угроза со стороны международного терроризма будет оставаться «очень серьезной», то есть вероятность теракта в ближайшие два года будет достаточно высокой.

В своей речи, приуроченной к 100-летней годовщине создания ВВС Великобритании, которая будет отмечаться в следующее воскресенье, Хиллиер сказал, что «мы как никогда ранее полагаемся на космос для обеспечения безопасности и процветания». Спутники обеспечивают работу ключевых коммуникационных сетей, таких как GPS, от которых зависят общественность, промышленные предприятия, правительственные структуры и вооруженные силы. По его словам, кибератака или лазерная атака против спутника может привести к сбоям в промышленном производстве и лишить вооруженные силы способности управлять истребителями, военными кораблями и подводными лодками.

По его словам, последние полвека Англия считала космос «свободным благом», но теперь этого нельзя больше гарантировать. Как говорят эксперты, ряд стран, включая США Китай и Россию, занимаются разработкой космического оружия.

По словам Хиллиера, в рамках подготовки к противостоянию этим угрозам Королевские ВВС собираются вдвое увеличить размер центра космических операций в Хай-Уикоме. Финансирование развития космических технологий является частью мини-обзора обороны, который представляет собой один из элементов более широкого обзора национальной обороны.

В этом обзоре, за составление которого отвечает Сэр Марк Седвилл (Mark Sedwill) и который должен быть опубликован на сайте правительства уже сегодня, излагается новый подход к современным методам ведения войны, который подразумевает взаимодействие всех государственных органов — от армии, полиции и спецслужб до представителей мягкой силы, включая Всемирную службу «Би-би-си» , Британский совет, экономические и дипломатические инструменты.

Одно из направлений — усиление борьбы с «дезинформационными операциями» России в соцсетях и других каналах коммуникации. Этот элемент войны был использован Россией, чтобы посеять сомнения относительно причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, на чем настаивает Соединенное Королевство.

В деле Скрипаля Великобритания оперативно поделилась со своими союзниками разведданными беспрецедентного уровня, чтобы убедить их в виновности России. Это стало толчком для начала крупнейшей коллективной высылки российских шпионов в истории: более 20 стран заявили о том, что они вышлют офицеров российской разведки в знак солидарности с Великобританией.

*** Комментарии читателей

Kevin Laughlin: Кто бы мог подумать? Когда Россия запустила свой последний спутник, НАТО перебросила оружие к ее границам.

Redbridge Hypnotherapy: Меня уже тошнит от всех этих тупых разжигателей войны, пытающихся заставить нас тратить больше денег на разрушение, нежели на строительство, на борьбу с воображаемыми врагами, такими как Россия, у которых слишком много дел у себя дома, чтобы ввязываться в войны с другими странами.