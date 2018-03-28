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В Новосибирске пройдет форум добровольческих объединений
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В Новосибирске пройдет форум добровольческих объединений 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 5 апреля в Новосибирске состоится форум добровольческих объединений, приуроченный к старту Года добровольца, сообщается на официальной странице волонтерского корпуса Новосибирской области во «ВКонтакте».
В рамках форума состоятся выставка-презентация общественных объединений, организаций, лучших практик в сфере добровольчества, дискуссии с кураторами и руководителями направлений, посвященные мотивации, поощрению и подготовке добровольцев.
Мероприятие пройдет в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук.
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