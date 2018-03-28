В Новосибирске пройдет форум добровольческих объединений

В рамках форума состоятся выставка-презентация общественных объединений, организаций, лучших практик в сфере добровольчества, дискуссии с кураторами и руководителями направлений, посвященные мотивации, поощрению и подготовке добровольцев.