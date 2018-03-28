В Орле проверили качество капремонта в многоэтажных домах

Проверке подверглись несколько десятков домов, причем в ряде случаев «фронтовиков» позвали сами жители. Они жалуются на то, что новая кровля уже протекает, в подъездах царит запах сырости. В доме N 70 по улице Карачевской рабочие демонтировали наружные деревянные тамбуры подъездов, хотя ни в проекте, ни в смете это не было предусмотрено. Активисты посетили дом-памятник на улице Гостиной. Двух лет не прошло с момента окончания капремонта, а штукатурка уже осыпалась. Неужели те, кто подписывал акты приемки выполненных работ, не видели дефектов?

— Общим недочетом для всех домов является обрушение слоя штукатурки по стенам, — говорит глава Адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов. — Кроме того при замене электропроводки работы были проведены некачественно. Провода не закреплены, а соединения на улице нормально не заизолированы.

Как рассказали корреспонденту «РГ» в прокуратуре Орловской области, проверки тех же домов, которые провели работники надзорного ведомства, уже стали причиной возбуждения трех уголовных дел.

Жители жалуются на то, что новая кровля уже протекает, в подъездах царит запах сырости

— Так, в Железнодорожном районе установлен факт принятия и оплаты подрядчику фактически невыполненных работ на 494 тысячи рублей, — рассказала старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина . — Кроме того жильцы этого дома не подтвердили свои подписи в актах на сумму 8,5 миллиона рублей.

По постановлению прокурора следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще одно дело по такой же статье заведено по дому-памятнику на улице Гостиной. Несмотря на некачественное проведение работ, акты приемки были подписаны, а деньги перечислены подрядчику.

В его роли выступило небольшое столичное ООО, которое в прошлом году получило в Орле тендер на 60 миллионов рублей. Забрав аванс, фирма раскрыла кровли в нескольких домах, после чего бросила работы.

Ущерб от залива квартир дождями будет возмещать регоператор. Суд решил, что именно он контролирует качество работ, а потому отвечает перед жильцами.