ScrumTrek представил на AgileDays-18 рекомендации по применению agile-методов в госсекторе

На 12-й ежегодной конференции AgileDays — главном событии года в мире agile — был представлен проект рекомендаций по применению гибких подходов в управлении проектами для региональных и федеральных государственных структур. Рекомендации готовились в течение последних нескольких месяцев рабочей группой при Федеральном проектном офисе. Руководитель рабочей группы — Олег Качанов, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России ; заместитель руководителя — Иван Дубровин, agile-коуч компании ScrumTrek, которая более 10 лет внедряет agile-технологии в различных сферах деятельности.

Документ, подготовленный рабочей группой, описывает базовые принципы работы над государственными проектами в agile-ключе. В частности, рекомендации описывают критерии целесообразности применения agile-подходов и касаются принципов формирования команды гибкого проекта (от 5 до 12 человек, кросс-функциональная, самоорганизующаяся, размещена в одном месте); составления плана гибкого проекта (необходимо составить видение, дорожную карту и бэклог продукта, а также определить его владельца); подготовки минимально жизнеспособного продукта и работы с обратной связью; и других аспектов ведения гибких госпроектов.

Рекомендации рассчитаны на федеральные и региональные ведомства двух типов: либо те, что тяготеют к инновационным методам, но внедряют их не очень уверенно, либо те, что вообще не рискуют браться за новые технологии без четких методических указаний. Принятие этих рекомендаций, по мнению рабочей группы, «легализует» agile-методологии в сфере управления государственными программами и закрепит изменения в подходах к управлению госпроектами на официальном методическом уровне.

Помимо рекомендаций по использованию гибких методологий в госсекторе, на конференции AgileDays 2018, прошедшей 22–23 марта в московском Центре международной торговли , обсуждались agile-методы как фактический стандарт в управлении технологическими проектами; их использование в банковском секторе, промышленном производстве, коммерческих организациях; их применение как для решения локальных задач, так и для оптимизации глобальных бизнес-процессов.

"Газпром нефть", 1200 участников конференции увидели более 100 докладов, воркшопов и дискуссий, в которых приняли участие ведущие эксперты сферы гибких методологий — agile-профессионалы и руководители высшего звена таких компаний, как Сбербанк "Альфа-Банк" , «Одноклассники», ФИНАМ, «Тинькофф Бизнес», Raiffeisenbank , HeadHunter, QIWI , «Додо Пицца» и другие.

Также спикеры конференции обсудили agile в крупных продуктах и проектах, продакт-менеджмент, гибкие и бирюзовые организации, DevOps и инженерную культуру, agile-лидерство и скрам-мастерство и другие темы.

О компании ScrumTrek

ScrumTrek — компания, которая более 10 лет проводит тренинги по Agile, Scrum, Kanban и Agile-трансформации компаний. Компания разработала собственный метод внедрения Agile, адаптированный под специфику российского бизнеса. ScrumTrek аккредитована ICAgile, LeanKanban University, Scaled Agile Inc. Компания развивает agile-сообщество и организует ежегодные профильные конференции AgileDays и Agile Business Conference, бесплатные конференции Agile Kitchen. Сайт компании — https://scrumtrek.ru.

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Мария Патракеева

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