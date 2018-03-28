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Соловьёв спрогнозировал ближайшее развитие отношений России и Запада
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Соловьёв спрогнозировал ближайшее развитие отношений России и Запада 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Уровень атаки на Россию, который развёрнут в последнее время, никогда ранее не наблюдался, поэтому ближайшие шесть лет будут тяжёлыми, заявил общественный деятель, журналист, теле— и радиоведущий Владимир Соловьёв в Совете Федерации.
«Это будут тяжелейшие шесть лет. Никогда не было такого уровня атаки на нашу страну. Мы столкнулись с наработанными моделями отношений к нам», — сказал Соловьёв, выступая в палате регионов по теме «Новые угрозы и вызовы национальной безопасности Российской Федерации» в рамках «времени эксперта».
По его словам, внешние оппоненты России действуют по схеме, отработанной на Ближнем Востоке, — американцы дают деньги оппозиции, включается информационная машина, далее происходит смена власти: «Но я должен отметить, что Россия добилась военного суверенитета. Поэтому никто не собирается прямо нападать на нашу страну».
У США, по словам Соловьёва, есть чёткое понимание того, как устроен мир. Он представляется американцам как акционерное общество, где они являются держателем большинства акций из-за уровня своего экономического развития, а все остальные — это непослушные миноритарии, которых можно наказывать.
Относительно России, то она, уверен Соловьёв, с одной стороны, добилась военного суверенитета, а с другой — не опирается ни на идеологический, ни на экономический суверенитет. «Последний был утерян тогда, когда мир закрепился за долларом. А идеологически мы полностью проседаем, хотя люди требуют, чтобы была сформулировала национальная идея».
При этом, отметил телеведущий, выработать её будет сложно, так как в настоящее время отсутствуют подобные институты. «Мы зачастую формируем свой путь отторжением других. Мы говорим, что мы не такие, но не говорим, какие мы», — сказал журналист.
Соловьёв подчеркнул, что следует прекратить заниматься самообманом и сделать так, чтобы народ гордился не только прошлым своей страны, но и её настоящим и будущим. «Для этого надо пересмотреть механизмы работы и сделать так, чтобы интересы человека, а также их защита стали главной задачей власти», — добавил эксперт.
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