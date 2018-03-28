Какие последствия для СССР имела большая бериевская амнистия

65 лет назад в газете «Правда» был опубликован указ об амнистии. Освобождение заключённых инициировал зампред Совета министров СССР, глава МВД Лаврентий Берия . В результате тюрьмы и лагеря покинули свыше 1,2 млн человек. Историки оценивают это событие неоднозначно. С одной стороны, на волю были выпущены незаконно репрессированные, с другой, был спровоцирован небывалый разгул преступности по всей стране. О значении большой бериевской амнистии — в материале RT. После смерти Сталина заместитель председателя Совета министров СССР, глава МВД Лаврентий Берия подал на рассмотрение Президиума ЦК КПСС записку, в которой говорилось о необходимости провести самую масштабную в отечественной истории амнистию заключённых. Советское правительство согласилось с доводами Берии. 27 марта 1953 года указ был подписан главой Верховного Совета Климентом Ворошиловым , а 28 марта опубликован в газете «Правда».

Согласно указу, свободу получали все осуждённые на срок до 5 лет за хозяйственные и должностные преступления, женщины, имевшие детей в возрасте до 10 лет, тяжелобольные, имеющие инвалидность, пожилые люди старше 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), а также несовершеннолетние. Остающимся в тюрьмах преступникам срок заключения был сокращён вдвое.

К моменту смерти Сталина в советских лагерях, тюрьмах и колониях по данным, приведённым Берией, содержались более 2,5 млн человек.

В записке Президиуму ЦК Берия так обосновал необходимость амнистии: «Содержание большого количества заключённых в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осуждённых за преступления, не представляющие серьёзной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью».

«Автором проекта называют множество советских деятелей, но прежде всего Лаврентия Берию, который в это время обладал огромной властью и мог обеспечить принятие практически любого решения. В дни проведения амнистии я находился в Мексике , но хорошо помню, что среди граждан СССР освобождение заключённых вызвало очень большой интерес, ведь это был первый признак того, что в обществе наступили перемены», — отметил Леонов в беседе с RT.

Вопреки распространённому мнению, содержание заключённых далеко не всегда окупалось их трудом, и поэтому такое большое число арестантов ложилось тяжёлым грузом на советскую экономику. К тому же, как отмечал глава МВД в своей записке в Президиум ЦК, значительная часть заключённых фактически «сидела ни за что».

Среди историков нет однозначной оценки результатов амнистии. Часть исследователей придерживаются мнения, что Берия осознанно шёл на освобождение большого числа заключённых, в том числе опасных преступников, чтобы дестабилизировать криминальную ситуацию в стране и, воспользовавшись массовым народным недовольством, установить единоличную власть.

Другие полагают, что в его записке не было ни слова про то, чтобы выпустить на волю уголовников. Берия якобы говорил только о тех, кто получил сроки до 5 лет за незначительные правонарушения, совершённые впервые, например: «самовольный уход с работы, должностные и хозяйственные преступления, мелкие кражи, хулиганство, мелкая спекуляция и другие».

«Амнистия была очень масштабной. Всего предполагалось освободить более миллиона заключённых. Ни до, ни после 1953 года история СССР не знала примеров, когда свободу получило так много людей», — рассказал в беседе с RT Леонов.

«Побочный» эффект

Исследователь Елена Прудникова в своей книге «Берия, последний рыцарь Сталина» писала: «…вслед за бериевской амнистией — впрочем, как и за любой другой — последовал всплеск преступности. Всплеск, признаться, большой. Рецидивистов среди освобождённых, естественно, не было, зато было полно шпаны, развившей в лагерях уголовные задатки».

Весной—летом 1953 года на свободу вышло более 1,2 млн человек. По данным МВД СССР, в 1953 году в стране резко выросло число мелких преступлений: краж, грабежей, хулиганства. При этом Прудникова пишет, что подъём преступности быстро свели на нет органы МВД, а те, кто продолжал нарушать закон, вернулись в места заключения.

Историк Борис Соколов так писал об эксцессах амнистии в своей книге «Берия: Судьба всесильного наркома»: «…масса бывших «зэков», в одночасье обретшая свободу, создавала множество проблем для местных властей. Их надо было трудоустраивать, куда-то селить, да и милиции хлопот прибавилось. Так что начальники разных уровней наверняка недобрым словом поминали Лаврентия Павловича за мартовскую амнистию».

Как полагают некоторые историки, в момент массового освобождения «зэков» советское государство оказалось неготовым к тому, чтобы интегрировать в общество такое большое число преступников. Ведь для этих людей необходимо было наладить систему контроля, чтобы они не могли взяться за старое, обеспечить их работой, а порой и жильём. Не сделав этого, власть зачастую сама вынуждала мелких жуликов возвращаться к своему «ремеслу», чтобы найти средства к существованию.

Советская правовая система, как отмечал в своей записке Берия, была направлена не на перевоспитание преступников, а на изоляцию их от общества. К сожалению, понятно это стало слишком поздно, лишь когда рост числа преступлений начал вызывать серьёзное недовольство законопослушного населения.

Историк Соколов писал: «Письма трудящихся, возмущённых бесчинствами амнистированных, приходили и …руководителям страны».

Бесплатная рабсила

Амнистия 1953 года была второй в «карьере» Берии. Первое массовое освобождение политзаключённых произошло ещё в конце 1938 года, после того, как Берия возглавил НКВД.

Новый нарком внутренних дел немедленно организовал массовый пересмотр дел, завершив таким образом эпоху Большого террора 1937—1938 годов. Массовые аресты тех лет поставили под угрозу работу государственных структур, армии, научных организаций. Такое желание отыскать как можно больше «врагов народа» и пренебрежение следственными процедурами Берия объявил нарушением социалистической законности. По подсчётам историка Виктора Земскова , в конце 30-х годов на свободу вышли почти 300 тыс. человек.

В 1953 году из 2,5 млн заключённых опасными для общества Берия счёл всего 200 тыс. человек. Об этом он говорил в записке в президиум ЦК СССР.

При этом общее внушительное количество узников ряд историков объясняют чрезмерной суровостью советской юриспруденции. К тому же, подневольные советские граждане активно трудились на «великих стройках социализма». И это позволяло государству реализовывать самые масштабные проекты.

«Один из самых грандиозных проектов ГУЛАГа — строительство «дороги смерти» Салехард—Игарка — осуществлялось силами заключённых с 1947 по 1953 годы. Его задачей было связать железнодорожной линией приполярные районы СССР. Проект оказался в значительной степени утопическим, но масштаб замыслов поражает воображение. Сразу после объявления амнистии магистраль строить прекратили из-за нехватки заключённых в системе ГУЛАГа», — рассказал Леонов.

Инициатор амнистии — Лаврентий Берия не увидел её результатов. 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров Никита Хрущёв обвинил Берию сразу в нескольких преступлениях: от ревизионизма до работы на иностранные разведки. Всемогущий глава МВД был арестован группой военных во главе с маршалом Георгием Жуковым

Во время необычайно короткого следствия обвиняемый признал «своё морально-бытовое разложение» и назвал себя ответственным «за перегибы и извращения социалистической законности», после чего 23 декабря 1953 года был расстрелян.

Многоликий Берия

Исследователи сталинской эпохи недоумевают, как в одном человеке могли сочетаться настолько противоречивые качества. С одной стороны, Берия был склонен к интригам и пренебрегал законом, с другой — глава МВД по всеобщему признанию был одним из лучших советских управленцев.

«Если до 6 августа 1945 года ещё уместны были рассуждения о том, кто в советской верхушке самый толковый и надёжный, кто лучший организатор и руководитель, то после этой даты подобные споры стали просто несерьёзны. Ибо после того, как американцы взорвали атомную бомбу над Хиросимой, можно было совершенно точно определить: самым-самым является тот, кому поручено курировать разработку атомного оружия», — отмечает в своей книге Прудникова.

В годы Великой Отечественной войны Берия отвечал за развитие передовых вооружений: ракетной техники и самолётостроения. В 1943 году он возглавил проект ядерных исследований, став «отцом» советской атомной бомбы.