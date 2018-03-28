Директор ФБР удвоит число агентов, работающих над делами Клинтон и Маккейба

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Директор ФБР Кристофер Рэй объявил во вторник о планах «удвоить количество» агентов, обрабатывающих записи для юридического комитета Палаты представителей США в рамках дел об электронной переписке Клинтон, потенциальных злоупотреблениях при применении Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), а также увольнении бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба

Об этом в среду сообщил канал Fox News

"Мы выделили 27 сотрудников ФБР для анализа записей, потенциально отвечающих на запросы председателя [юридического комитета палаты Боба] Гудлатта", — цитирует канал заявление Рэя. Он также добавил, что «удвоит количество назначенных сотрудников ФБР в общей сложности до 54 человек для работы в две смены с 8 утра и до полуночи». Директор бюро также отметил, что он согласен с заявлением председателя Гудлатта, что «нынешние темпы слишком медленные».

По данным канала, на прошлой неделе Гудлатт направил письмо заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну , приложив к нему повестку в суд. В нем, в частности, было указано, что только «часть документации» для расследования по электронной переписке Клинтон была передана комитету, при этом все еще «не получены документы» о возможных нарушениях в рамках FISA. «Учитывая продолжающиеся задержки департамента в подготовке этих документов, у меня нет другого выбора», — цитирует телеканал заявление главы юридического комитета. Повестка также охватывает запросы на документы по увольнению Маккейба.

ФБР на пике предвыборной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле прошлого года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми , объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Что касается FISA, то председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гауди и председатель юридического комитета той же палаты Боб Гудлатт считают необходимым разобраться, произошел ли конфликт интересов минюста и ФБР при применении FISA.