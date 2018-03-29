В Пермском крае будут бороться с коррупцией с помощью детектора лжи

Полиграф закупят с помощью аукциона, который назначен на середину апреля. Из документов технического задания следует, что пермское правительство заинтересовано в приобретении полиграфического комплекса. В него входят сам детектор лжи и различные датчики — дыхания, кожно-гальванические, мимики, артериального давления и другие. Кроме того, предполагается купить и мобильную версию детектора лжи.

— Все мероприятия, связанные с проверкой на полиграфе, будут проводиться на добровольной основе, — сообщили в аппарате правительства Прикамья.

Пока точно неизвестно, в отношении каких именно чиновников применят детектор лжи. Также неизвестно, кто станет их проверять и какие вопросы им намерены задавать.

Безусловно, потребность в выявлении высокопоставленных региональных чиновников, благосклонно относящихся к коррупционным проявлениям, в Пермском крае есть.

Последние годы регион постоянно сотрясали скандалы, связанные с уголовными делами в отношении чиновников. Практически все они связаны с хищениями бюджетных средств и, как правило, в особо крупных размерах.

Не так давно был осужден министр информационного развития и связи Прикамья Евгений Балуев . Он вместе с группой соучастников был признан виновным в хищении 24 миллионов рублей, выделенных на ремонт многофункциональных центров в Пермском крае.