В Пермском крае будут бороться с коррупцией с помощью детектора лжи 

Полиграф закупят с помощью аукциона, который назначен на середину апреля. Из документов технического задания следует, что пермское правительство заинтересовано в приобретении полиграфического комплекса. В него входят сам детектор лжи и различные датчики — дыхания, кожно-гальванические, мимики, артериального давления и другие. Кроме того, предполагается купить и мобильную версию детектора лжи.
— Все мероприятия, связанные с проверкой на полиграфе, будут проводиться на добровольной основе, — сообщили в аппарате правительства Прикамья.
Пока точно неизвестно, в отношении каких именно чиновников применят детектор лжи. Также неизвестно, кто станет их проверять и какие вопросы им намерены задавать.
Безусловно, потребность в выявлении высокопоставленных региональных чиновников, благосклонно относящихся к коррупционным проявлениям, в Пермском крае есть.
Последние годы регион постоянно сотрясали скандалы, связанные с уголовными делами в отношении чиновников. Практически все они связаны с хищениями бюджетных средств и, как правило, в особо крупных размерах.
Не так давно был осужден министр информационного развития и связи Прикамья Евгений Балуев. Он вместе с группой соучастников был признан виновным в хищении 24 миллионов рублей, выделенных на ремонт многофункциональных центров в Пермском крае.
А в 2012 году силовики арестовали Романа Панова, бывшего заместителя федерального министра регионального развития. Его кандидатура на пост председателя правительства региона была уже согласована депутатами Законодательного собрания края. Но вступить в должность Панов не успел. За многомиллионные хищения при подготовке к саммиту стран АТЭС во Владивостоке он был взят под стражу и осужден.