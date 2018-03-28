Фотовыставка Первого Московского кадетского корпуса из САО открылась в Государственной Думе

27 марта в Государственной Думе РФ прошло торжественное открытие фотовыставки «История Первого Московского кадетского корпуса», посвященной 240-летию со дня создания учебного заведения. Более 200 фотографий иллюстрируют основные этапы развития образовательного учреждения с начала XX века по сегодняшний день.

Открывая мероприятие, председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов сказал, что «выставка показывает связь поколений». Депутат заявил, что сегодня именно это заведение прочно занимает ведущее место среди всех кадетских корпусов и именно поэтому ему предоставлено право уже во второй раз участвовать в Параде Победы на Красной площади.

Директор Первого Московского кадетского корпуса Владимир Крымский от имени кадетского корпуса поблагодарил Комитет по обороне за проведение мероприятия и за такое «пристальное внимание» к их заведению. Он уверен, что именно эти кадеты встанут на стражу государства, «докажут всему миру и на дипломатическом, и на военном, и на промышленном поприще, что мира без России не будет».

Среди выпускников Первого Московского кадетского корпуса, которые прославили воспитавшее их учебное заведение на полях сражений в XVIII, XIX и в начале XX века, более 40 георгиевских кавалеров.

Из стен кадетского корпуса в разные годы вышли: министр внутренних дел Арсений Закревский , военный министр Пётр Ванновский, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский , выдающийся художник, родоначальник критического реализма в русской живописи Павел Федотов и автор знаменитой на весь мир песни «Калинка» Пётр Ларионов.

С октября 2016 года Управляющий совет кадетского корпуса возглавляет Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, председатель комитета по обороне Госдумы РФ, Владимир Шаманов.