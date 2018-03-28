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На 81-м году ушел из жизни выдающийся государственный деятель Валентин Романов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На 81-м году ушел из жизни выдающийся государственный деятель Валентин Романов 

ТРК Губерния 41 минуту назад
Пять созывов он представлял Самарскую область в Государственной думе, с 1990 по 1991 был первым секретарем Куйбышевского обкома. Его заслуги отмечены многочисленными наградами, среди которых два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», Почетная грамота Президента Российской Федерации. Соболезнования родным и близким Валентина Степановича от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил глава региона Дмитрий Азаров: «Многолетняя законотворческая и общественно-политическая деятельность Валентина Степановича — пример активной гражданской позиции, честности, принципиальности и последовательности в отстаивании интересов наших земляков. Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о жителях региона, будущем нашей губернии. Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека — большая потеря. Представляя наш регион в Государственной Думе, он много сделал для развития российского парламентаризма и политической системы страны, становления отечественной экономики, решения проблем энергетики и предпринимательства», говорится в обращении.
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