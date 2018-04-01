Город, который не слышит жителей

Жители микрорайона Академический второй месяц пытаются отстоять березовую рощу, которую неожиданно начали вырубать вдоль улицы Краснолесья. На митинге, куда сегодня вышло от 400 до 500 неравнодушных горожан, активисты собирают подписи под петицией губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за ее сохранение. Недовольные граждане обрушились с обвинениями в адрес городских властей.

Еще в 2016 году правительством была поставлена задача продать землю. После аукциона, информация о котором была размещена в « Российской газете », 2,4 гектара выкупил единственный участник торгов — компания «Атомстройкомплекс» под строительство ЖК «Балтийский». Остальные 26,5 га были выставлены на торги под долгосрочную аренду. Оператор торгов — АИЖК подчеркивало, что покупатель обязан использовать земельный участок в соответствии с законом и градостроительными нормами. Эти самые нормы определились еще в 2013 году, когда глава города Евгений Порунов провел общественные слушания. Позже стало известно, что среди берез должен появиться новый кампус для УрГАУ, но вуз так и не получил финансирование на свое развитие.

То, что данный участок земли подлежит застройке — определено городскими властями еще в 90-х. Роща не относится к федеральному лесному фонду, поэтому ее можно вырубить и продать землю — так решили более двух десятилетий назад. Могло ли агентство, выступающее площадкой для торгов повлиять на то, кто станет покупателем? Может ли оно теперь влиять на то, каким образом земля будет использоваться? Очевидно — нет. Функции надзора за соблюдением градостроительных норм как были, так и остаются, у городских властей. Местный житель Андрей вышел сегодня с плакатом «Город, повернись лицом к своим гражданам». «Я вижу, как городские власти умывают руки и распродают всё, что только можно. Вчера это была телебашня, которую граждане пытались защитить, сегодня — березовая роща — островок покоя и чистого воздуха в мегаполисе».

Рядом — молодой человек с плакатом «Город снес башню, старый кинотеатр, а теперь — березовая роща». «Мне добавить нечего. Я считаю, что жители должны объединиться и призвать к ответу мэрию, которая делает вид, что её не касается, как город теряет свою уникальность», — сказал он. Председатель совета территориального общественного самоуправления «Академический» Денис Каракоз заявил корреспонденту «Федерал-пресс» , что активисты будут добиваться приостановки вырубки леса до выяснения обстоятельств. У людей есть сомнения, что возведение жилого комплекса на месте березовой рощи соответствует назначению земель по генеральному плану Екатеринбурга . Что очень странно, ведь документ находится в открытом доступе. Зачем в этом вопросе Каракоз вводил в заблуждение не понятно, как и молчаливая позиция мэрии.

В ближайшее время общественности и экспертному сообществу будет представлена градостроительная концепция застройки всего участка совокупной площадью около 28 га. Но уже сейчас компания «Атомстройкомплекс» гарантирует жителям района, что сохранит максимум существующих деревьев, высадит новые деревья после окончания строительства и превратит стихийный лес в современный, безопасный парк, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе компании. Активисты говорят: «Разборки между госструктурами, кто прав и кто виноват, могут затянуться на долгие месяцы». Редакция продолжит следить за ситуацией вокруг рощи.